【和你lunch】中環、觀塘逾百人唱歌叫口號　警方戒備　和平散去

人大通過為「港版國安法」立法的決定，日後立法會後將引入《基本法》附件三直接在香港實施，部份人擔心影響香港的自由，今日中午在中環和觀塘發起「和你lunch」，過百人唱歌叫口號，警方在外戒備，最終在2點多和平散去。 英國政府指考慮延長英國國民（海外）護照（BNO）持有人入境英國逗留期限，今日在中環有人手持BNO護照示威。

網民發起於「中環和你lunch」活動，活動下午1時15分於中環交易廣場（IFC）舉行。中環港鐵站及置地廣場、畢打街一帶均有多名防暴警員、部分配有長槍及胡椒噴霧，並多隊巡視現場，警方亦在環球廣場天橋架設攝錄機一直拍攝。

今日的活動聚集人數明顯較周三（27日）大幅減少，高峰期間只有約100人聚集。商場則播放「限聚令」廣播，提醒聚集人士不要超過8人一組，以及保持1.5米距離，也有保安派發相關條例的傳單。

不過，人們未有理會廣播，叫口號聲與廣播多次互相重疊。他們叫起「光復香港 時代革命」等口號，不單揮動光復旗幟外，也有人帶來殖民地時代的龍獅旗及香港獨立旗幟。

期間，有人發言指英美已就「港版國安法」發聲，認為大家應該及早兌換美元或英鎊；也有人高舉BNO證件，要求英方早日就BNO平權。

另外，銀髮族也在活動中稱，今早向中區警署申請不反對通知書，將於6月6日舉行「國安法弊多於利」的集會，盼市民支持。

活動至下午2時許和平完結，警方未有進入IFC。但在2時半，一名身穿白色上衣，戴黑色鴨嘴帽的少年在IFC的對面遭截查，其後押上警車，但警方未有在其身上搜出任何物品。而中環的防暴警員在下午3時，全員收隊離開。

5月29日，觀塘和你lunch，警方截查記者，宣稱記者要經記協註冊。被截查的記者稱，他服務的機構在電影、報刊及物品管理辦事處登記。（孔繁栩攝）

至於觀塘，中午12時許觀塘道及開源道都有警車戒備，防暴警員於apm出入口駐守。至下午1時，apm的中庭及各層都企滿人群，一同高叫反修例口號及合唱。

約下午2時許，人群陸續散去，警方在apm外截查兩名穿黃背心記者。其中一名來自「黑白新聞」記者麥先生表示，在被警方截停後，警員指他沒有記協記者證，質疑其記者身份，麥指機構有在電影、報刊及物品管理辦事處登記，有權利採訪。而另一名理大校園電台記者亦表示，不明白警方為何只以記協記者證作區分，強調即使是校園記者都有權利採訪。

【13:10】中環：ifc開始有人聚集，商場廣播「限聚令」內容，呼籲市民不要聚集，但保安未有任何行動。

【13:05】 觀塘：apm陸續有人聚集，高呼口號。開源道有多輛警車戒備。

【12:50】中環：

網民發起於「無懼國安法和你lunch」活動，活動預定在下午1時15分在ifc舉行。中環港鐵站及置地廣場、畢打街一帶均有防暴警員巡視，警方亦在環球廣場天橋架設攝錄機。警方在畢打街停泊了三架車輛及一架旅遊巴，現有交通警驅趕停泊的的士。