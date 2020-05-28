港版國安法｜人大下午表決　網民發起中環置地廣場快閃抗議

全國人大會議今日（28日）將表決「港區國安法」，之後會再交由人大常委會制定草案內容；同時，立法會今日亦繼續《國歌條例草案》二讀，早上金鐘附近一帶仍有警員佈防；網民則發起下午於中環快閃抗議。

【13:55】中環置地廣場示威市民陸續散去。

【13:45】 中環置地廣場有約100人圍著一樓及二樓欄杆。有人以擴音器播放《願榮光歸香港》，上層市民亮起手機燈並合唱。

【13:30】 中環置地廣場約有60人站在一樓及二樓，面向中庭高叫「林鄭落地獄」等口號，亦有人在中庭地上鋪上多張文宣，商場內有多人在其他樓層觀看、聲援。警方派出多批警員在置地廣場外多個地點戒備。【12:00】中環多條街道合共有過百名防暴警員巡邏戒備，亦有傳媒聯絡隊和便衣警員。其中皇后大道中每個街口均有約10名防暴警員駐守；而德輔道中及畢打街十字路口有70至80名防暴警員站崗，期間截查了數名年輕男子，他們均獲放行。

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【08:50】立法會今日繼續國歌法二讀，金鐘附近一帶仍有不少警員佈防。

▼5.27 國歌法二讀 網民發起三罷▼

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「港版國安法」草案將於5月28日在人大會議上表決，各界關注法案的內容。（新華社）

▼5.24反港版國安法遊行▼