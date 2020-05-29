港版國安法｜邱騰華：港美貿易關係互惠互利　制裁影響非單方面

全國人大會議昨日（28日）通過「港版國安法」，繼早前美國國務卿蓬佩奧指出將不再保證香港可享有特殊待遇後，總統特朗普亦將就針對中國問題舉行記者會，料涉及針對中國官員、企業的制裁措施。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（29日）指，相信制裁對貿易影響不大，而美國與香港的貿易關係為互惠互利，每個決定均對雙方有影響。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，相信美方制裁對貿易影響不大。（資料圖片）

對於美方連續兩日對「港版國安法」會作出的制裁行動，商務及經濟發展局局長邱騰華出席立法會財委會會議後表示，中央所實行的法案不會影響香港及後的發展，而一國兩制是確實實行，美方的指控並不成立的。他續說，現時美國與香港的貿易關係是互惠互利的，每個決定對雙方均有影響，是「你中有我，我中有你」，若受到傷害必然不是單方面。

美方指「站在香港人一邊」但又作損害香港利益措施

他又質疑，美方多次指會「站在香港人一邊」，但又作出損害香港利益的措施，做法難以「自圓其說」。他說，日後的影響留待實際行動才可作估評，又指由於本港出口美國的貨品並不多，約為4億元，估計對貿易影響不大，而至於在其他範疇內，如專業服務，包括法律、金融等，雙方同樣屬「互惠互利」，即使有影響亦屬相向性。

全國人大會議通過「港版國安法」。（中新社）

就通過「港版國安法」，美國總統特朗普表示會在29日就涉及中國的問題舉行記者會，並會作出多項決定。