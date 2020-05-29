競委會新主席陳家殷盼增調查權　會嚴肅跟進油價問題

競爭事務委員會新任主席陳家殷5月1日上任，接替首任主席胡紅玉。陳家殷今日（29日）首次會見傳媒。他感謝前任主席胡紅玉及所有同事的努力，亦希望任內能提高市場調查的權力，有助調查更多的反競爭行為。

陳家殷期望將來能與政府保持溝通，提高市場調查權。（張浩維攝）

陳家殷在會中指，衷心感謝前任主席胡紅玉及所有同事七年以來的努力，為競委會打好基礎，例如與外國的競委機構打開溝通渠道、建立優美的辦公室。他又指，《競爭條例》從生效至今，共有六宗案件由競爭事務審裁處負責，而管理層執行競爭法的經驗，在香港確立重要的地位。

無足夠證據證明油商合謀定價

對於早前多個黨派均質疑油公司合謀定價，他回應指，香港僅得幾間公司供應車用燃油，有寡頭壟斷的情況，亦明白消費者面對油價高企的情況沮喪。

但他指，合謀定價屬嚴重的反競爭行為，即使小數位後兩個數字相同，亦不能一概而論。他以澳洲的個案為例，有證據確實當地的油站營運者，有聯絡及協調價錢。因此以同一價錢銷售產品未必為合謀定價，而限制生產、價格資料交換等行為，卻為反競爭行為。

陳家殷感謝前任主席胡紅玉及所有同事的努力，亦希望任內能提高市場調查的權力。（張浩維攝）

冀提高市場調查權

陳期望將來能與政府保持溝通，提高市場調查權，加強搜集資料的權力，將有助調查更多的反競爭行為。他解釋，根據英國、歐盟的競爭法，當地競委機構有相關的權力搜集證據，若發現涉及反競爭的情況，將改為執法行為。

他亦提到2017年的燃油市場研究，坦言無可否認遇到困難，如較為敏感的商業資料，並無足夠權力獲取，未必能深入研究市場或成本的結構。

競爭事務委員會新任主席陳家殷（中）於5月1日上任。（張浩維攝）

一宗第二行為守則案件將進入法律程序

陳透露，正在進行樓宇維修的市場調查，將於適當時間公布，又指短期內不會再次進行燃油市場研究，因資源及時間有限，除非競委會的市場調查的權力增加。

他又透露，接下來將有一宗涉及濫用相當程度市場權勢的第二行為守則的案件，但因牽涉法律和經濟分析，需邀請律師及經濟學家做研究，花費的時間較長，相信今年內能提出法律程序。

陳家殷於2016年5月加入競委會會員，亦曾擔任消委會副主席。（張浩維攝）

陳家殷於2016年5月加入競委會會員，亦曾擔任消委會副主席，現任保險業監管局非執行董事及城市規劃上訴委員會副主席，並擁有英國特許仲裁司學會院士及香港仲裁司學會資深會員的專業資格。