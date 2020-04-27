油價加快減慢│競委會胡紅玉臨別炮轟油公司：市場失衡兼失靈

國際油價持續下跌，紐約5月期油更一度跌至負數，惟本地車用燃油價格仍然高企，以普通汽油為例，計算優惠後每公升汽油介乎13.54至15.64港元，價格冠絕全球。立法會經濟發展事務委員會今日（27日）召開會議，跨黨派議員批評本港油價有「加快減慢、合謀定價」之嫌，促當局提交相關油公司資料予競爭事務委員會調查。 競委會主席胡紅玉承認，向油公司獲取相關資料出現困難，故影響研究工作及結論。胡又形容，本港油公司及油價「無自由市場、只有Market Failure（市場失效）」，呼籲當局透過政策干預油市場價格。

本地車用燃油價格高企、冠絕全球，以普通汽油為例，計算優惠後每公升汽油介乎13.54至15.64港元。（資料圖片）

曾經有油公司請律師畀封信我哋，請我哋喺報告未出前，畀佢哋核准，而同時間我哋攞唔到佢哋資料......市場失衡同市場失靈，呢個唯一要靠政府用政策去調整，如果有數據，我哋好願意去打官司。 競委會主席胡紅玉

工聯會陸頌雄表示，多年來油價出現「加快減慢」情況，問及競委會搜證會否是「無牙老虎」，當局能否賦予更多權力讓其打擊合謀定價；公民黨譚文豪亦指，有資料顯示，有兩家油公司14日內有9日油價相同、另外兩家油公司則10日內價格僅相差0.1元，形容有「合謀定價」之嫌。

競委會主席胡紅玉回應，現時法例未有就研究市場索取資料及賦予約束性，故2012年至2015年期間就汽油價格及成本展開研究時，亦難以獲得證據。胡又透露，曾向油公司索取資料，獲回應「敏感資料唔可以畀你」，展開研究報告期間，亦一度接獲油公司發出的律師信，要求競委會發表報告前，須給予油公司檢視並核盡。胡認為，政府應該把相關數據公開，才能分析資料並與公眾討論，故歡迎政府給予資料，有需要時競委會樂意調查及打官司。

競委會主席胡紅玉表示，向油公司獲取相關資料出現困難，會影響研究工作及結論（資料圖片）

胡紅玉續指，現時市面售賣的均是RON98及RON98+汽油，對消費者是「零選擇、係最貴同更加貴嘅油」，稱2017年發表的報告，曾建議政府引入RON95汽油，惟政府未有接納，形容是本港的油公司及油價「無自由市場，只有Market Failure（市場失效）」，促請當局在油價高企、油站少的現況下引入公平市場，以及考慮用政策干預，以考慮大眾購買汽油需要。

環境局副局長謝展寰表示，本地油公司自1月以來已下調價格11次，累計減幅達每公升1.5元，且3月以來亦下調8次價格，故與其他地方減價幅度相約。他解釋，香港出售的屬進品成品油與原油不同，故與新加坡情況相近比較，其近月汽油價格跌幅為1.35元，本港跌幅則為1.5元，故未有「加快減慢」情況，反而是「減得相當快」。

環境局局長黃錦星表示，當局已敦促油公司需按情況調整價格，相信本港未來就調整價格方面仍有下調空間。（資料圖片）

謝展寰續指，就RON95汽油方面，政府曾認真研究，惟檢視RON95與RON98煉油廠價格相約，僅相差0.1至0.2元，故引入RON95汽油作用非常有限。同時，他指出香港地方擠迫，油缸數目少，倘引入RON95汽油，油站會出現技術性問題，或需要有新油庫才能盛載，故價格相差少及成本增加原因，認為沒有幫助。

航運交通界議員易志明、批發及零售界議員邵家輝斥，現時汽油稅收為每公升6.06元，且油站每日須支付地租約7.6萬元，形容是「羊毛出自羊身上」，支付高昂油價「原來係政府拎錢」，令市民感不公。

環境局局長黃錦星多次重申，當局已敦促油公司需按情況調整價格，惟香港所使用的進口成品油，涉及時間差，相信本港油價未來仍有下調空間。他又指，本港能源政策涵蓋多方面，既要保持穩定及安全油供應，同時亦要兼顧環保、消費者對油價格的承受能力，故須作出平衡。