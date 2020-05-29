新冠肺炎｜本港今新增13宗巴基斯坦輸入個案　五人涉當地婚禮群組

本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，但今日（29日）新增13宗新增輸入確診個案，全部均是由巴基斯坦返港，年齡由2至46歲，大部份人沒有病徵，單日確診數字為今個月新高，累積個案增至1080宗（當中一宗是疑似個案）。而今日新確診者中，有五人是親戚關係，一同參與於當地舉行的婚禮。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，現時累積有超過1,100位由巴基斯坦返港人士，其中33位是確診個案，比例約3%是偏高，「但都係預期之內，知道巴基斯坦疫情近期向上升緊，好多個案都係近兩個禮拜發生」。她預計輸入個案都持續新增，但只要不傳入社區，風險沒有大分別。

張竹君認為，現時累積有超過1,100位由巴基斯坦返港人士，其中33位是確診個案，比例偏高。（余俊亮攝）

張竹君今日交代新增個案指，確診13宗個案均是昨日（28日）乘搭QR818經多哈轉機返港，當中包括四女九男。當中第1069宗至第1073宗個案是親戚關係，第1069宗為第1070、1071、1073宗個案的母親，他們一同於一月中返回巴基斯坦，參與第1072宗個案於一月底舉辦的婚禮。而第1072宗個案為24歲男子，相關個案全部沒有病徵。

另外，第1068宗個案為35歲男子，兩個月前帶家人回巴基斯坦，現時沒有病徵，他與朋友一同返港，但同行朋友病毒檢測為陰性。而第1074及1075宗個案為朋友，二人分別是46歲及33歲，於2月底及3月底返回巴基斯坦。

第1076宗個案則是今日確診年齡最小確診者，為兩歲女童，與第1077宗個案是母女關係，二人於一月返回巴基斯坦。

第1078宗個案則是37歲男子，返回巴基斯坦探親；第1079宗為29歲男子，一年前來過香港，並在本港結婚，沒有病徵。第1080宗個案為21歲男子，當局未詳細詢問其資料，但知道他與本港一名女子結婚，為第一次來港。

被問到巴基斯坦輸入個案增多，會否對社區傳播風險造成影響。張竹君認為巴基斯坦回港確診個案比例的確偏高，故現時返港人士須到火炭駿洋邨進行檢疫及等待報告，如確診個案的緊密接觸者則同樣要進行檢疫。她又認為，僅一日新增個案不會增加社區傳播風險。