新冠肺炎｜醫學界警告疫情未完　拒戴口罩增　上呼吸道感染趨升

本港新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，香港醫學會會長何仲平今日（28日）聯同四名醫生召開記者會，呼籲市民切勿鬆懈，繼續保持個人衛生及戴口罩。會上有醫生指出，香港仍面對續有輸人個案及可能存有隱形傳播鏈兩大風險，疫情仍未過去。 西醫工會會長楊超發稱，疫症爆發期間本港沒有上呼吸道感染的病人，但近日多了市民不戴口罩，上呼吸道感染的病人即回升，佔全部病人三至四成。

香港醫學會會長何仲平(中)聯同四名醫生召開記者會，呼籲市民切勿鬆懈，繼續保持個人衛生及戴口罩。（李恩慈攝）

指香港疫情未過 或存隱形傳播鏈

香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼昇說，堅信香港的疫情未過，認為再出現新一波疫情的風險不大，但仍然存在。他指出，印度、巴基斯坦、南美洲等地方的疫情不樂觀，而本港是國際城市，所以存在輸入個案風險。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，早前梨木樹群組個案未找到源頭，代表社會或仍然存在隱形傳播鏈，有輕微病徵的人士都應求診及接受檢測，以盡快截斷傳播鏈。

限聚令將於6月4日屆滿，醫學會會長何仲平建議政府逐步放寬措施，增加人數上限，而非一次過取消，因社區始終仍存在感染風險。林緯遜則稱，限聚令是風險管理的方法之一，倘本港至6月4日也沒有新增本地確診個案，便可放寬限聚令。

何仲平建議政府逐步放寬限聚令，增加人數上限。（李恩慈攝）

何仲平冀私家醫生每日做過千檢測

何仲平稱，由疫情開始至今，私家診所一共進行了約11,000次病毒測試，當中0.8%結果是陽性；而本港1,066宗確診個案當中，有8%經私家診所檢測。他表示，私家醫生現時每日進行幾百個樣本檢測，他認為檢測量可增加至每日過千，以擴大社區監察範圍，進一步減低社區傳播風險。他又透露，有私家醫生起初擔心，在診所派發樣本樽予病人產生標籤效應，但現時檢測變得廣泛，他們已不再擔心。

西醫工會會長楊超發醫生稱，在2月至3月疫症爆發期間，私家診所的人流大幅下降，也沒有上呼吸道感染的病人；近日疫情緩和，有市民開始不戴口罩，上呼吸道感染的病人回升，佔全部病人三至四成。他強調戴口罩及保持個人衛生的重要性，呼籲市民勿掉以輕心。被問到市民是否願意做深喉唾液測試，他透露「老人家就一半一半，年輕人多數都會驗。」

林緯遜說，最有效的檢測方法為病毒核酸測試，市民可於普通科門診、急症室、私家診所或醫院進行。（李恩慈攝）

指「空窗期」致抗體測試可致假陽性

市面上的檢測方法眾多，林緯遜說，最有效的檢測方法為病毒核酸測試，市民可於普通科門診、急症室、私家診所或醫院進行。他又說，市面上的抗體測試似乎不太可靠，因為人體內抗體有「空窗期」，患者病發首一周的抗體陽性率只有四成，而測試亦有機會出現假陽性情況。他建議市民在醫生指導下才可接受抗體測試，不應在市面購買單一產品。

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