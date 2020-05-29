新冠肺炎｜機場6月恢復轉機服務　旅客將獲識別貼紙限指定區用餐

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，惟今日（29日）新增13宗確診個案，全為外地輸入。政府早前宣布將於下周一（6月1日）恢復機場轉機服務，機管局指將會實施一系列防感染措施，包括向轉機或過境旅客派發識別貼紙，及劃定指定用餐區等。

香港國際機場將於6月1日恢復轉機及過境服務。（資料圖片）

服務櫃檯會加装防護隔板

機管局指，為配合於6月1日恢復轉機及過境服務，同日起所有轉機、過境及抵港旅客到達機場時需要接受體溫檢測，並需要在機場禁區範圍內戴口罩。此外，轉機或過境旅客須直接前往乘搭接駁航班的登機閘口，他們將會在轉機處獲派貼紙作識別，機管局會為他們劃定指定的用餐區。

此外，各個抵港閘口及客運大樓內多個地點設置酒精搓手液機及消毒地毯，而每班航班抵港後，登機閘口範圍及機橋會進行清潔及消毒；航空公司旅客登記櫃檯及旅客服務中心等服務櫃檯會加裝防護隔板。

機管局將向轉機旅客派識別貼紙及設指定用餐區。（資料圖片）

向前線員工提供個人防護裝備

至於機場員工除須在禁區內所有範圍戴口罩外，他們在進入客運大樓時須接受體溫檢測。機管局會向前線員工提供個人防護裝備及酒精搓手液等消毒用品，並每天進行簡報會提醒員工有關預防措施，包括與旅客保持適當距離。衛生署向機場員工提供冠狀病毒檢測，而機場亦設置消毒通道供前線員工使用。

航空公司將應要求在登機前及機艙內實行安全措施，包括在出發地登機前的基本健康評估、檢測旅客體溫、規定旅客必須 在機艙內佩戴口罩及提供消毒用品等。