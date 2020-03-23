【新冠肺炎】香港機場暫停轉機　內地網民：北京廣東應「抄作業」

港府今天（23日）宣布最新4項與防疫有關的入境措施，包括周三（25日）起對非香港居民自海外入境作出限制，香港機場亦將停止轉機服務。由於此前有內地留學生會經由香港轉機返回內地，上述措施開始施行後，他們的回國避疫之旅將會更加坎坷。不過許多內地網民仍表示認同港府舉措，又指此舉會減輕廣東省及深圳市應對境外輸入病例的壓力，還有人認為北京、廣東都應仿效香港做法，「抄香港的作業」。

港府宣布的最新入境措施包括，從海外（不包括內地、澳門及台灣）乘飛機抵港的非香港居民將不准入境；從內地、澳門及台灣入境的非香港居民，在過去14天若曾到過其他海外地方，亦不准入境；香港機場將停止轉機服務；所有從澳門和台灣入境人士，包括香港居民，亦都需強制檢疫14天（此前的強制檢疫措施只針對從內地和海外入境人士，不包括澳門和台灣）。有關措施暫訂實施14天。

香港政府宣布有關防疫的4項最新入境措施。（羅君豪攝）

世界範圍內新型冠狀病毒肺炎疫情加劇，連日來，無論內地還是香港，境外輸入型病例數量均大幅上升。為應對疫情，本港自19日起擴大檢疫措施，所有從外地抵港人士，均需接受14天強制檢疫；簽證條件不足14天者會被拒入境，包括只可逗留7天的中國護照持有人。

香港機場原有的免入境跨境服務，早前因應疫情已停止，因此，這也意味著，持有中國護照抵達香港的內地人員，除在香港機場再次坐飛機回內地之外，沒有其他辦法回內地。

不過在19日的措施實施後，連續數日均有內地旅客滯留機場，堅持要求入境香港，最終由機管局安排專車送到深圳灣口岸。

在港府今天宣布進一步擴大入境限制後，這條路自25日起亦將被堵上。

新型冠狀病毒肺炎疫症在美國、歐洲大規模爆發，不少港人趕回香港，亦有不少人經香港轉機返內地。（資料圖片／余俊亮攝）

對於上述措施，不少內地網民在微博留言表達支持：

「廣東ZF（註：政府）還不過來抄作業」「北京快抄作業！」「終於有所行動了，廣東這邊壓力終於有點減輕了吧」「深圳安全了🙏」「廣東：香港終於做了件像樣的事了」

不過亦有網民認為港府反應不夠及時：

「做得不夠徹底，老是留下小尾巴，事後不停補救。」「為甚麼反應總是這麼慢？」「內地都快好了。香港愈來愈嚴重。」

除了經香港返回內地，經台灣轉機也是不少海外民眾熱衷的方案。然而，台灣政府為減低轉機帶來的疫情輸入風險，於周二（24日）起暫停非台籍人士在台轉機，為期2周。海外華人要回內地變得困難重重。

（綜合報道）