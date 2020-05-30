港版國安法｜特朗普取消香港特殊待遇　中大黃錦輝料影響科研合作

全國人大會議周四通過訂立「港版國安法」《決定》草案後，引起華府強烈反彈。美國總統特朗普當地周五宣布，將取消美國對港特殊特遇。中大工程學院副院長黃錦輝表示，近年中美貿易戰下，美國麻省理工學院（MIT）等知名院校已加強審批中美合作研究，不排除未來美方會收緊或中止兩地科研合作，例如可抽起港府科技創新平台的科研項目；日後若禁止本港進口超級電腦、製作晶片的尖端儀器等，或會有礙AI晶片和5G科技等研究。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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美國總統特朗普當地周五宣布，將取消美國對港特殊特遇，相關細節尚未公布，但預計除雙方貿易受到影響，學術界也會受到牽連。在近年中美貿易戰下，美國麻省理工學院去年4月已對外公布，更嚴密審查中美科研合作項目，包括涉及知識產權、出口管制、數據安全及存取等。

港府創新平台 涉美國知名學府

中大工程學院副院長黃錦輝表示，在現時中美角力下，預計日後當地會有更多院校加強審批中美合作研究。他指，港府投資百億的醫療科技和人工智能及機械人科技創新平台，均涉及多間院校與美國知名學府如MIT、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）、加州大學洛杉磯分校（UCLA）等合作研究項目申請，「約十個項目審批已去到七七八八階段，準備批錢」，他擔心在現時局勢下，難料相關項目會否被突然抽起。

中大工程學院副院長黃錦輝表示，近年中美貿易戰下，美國麻省理工學院（MIT）等知名院校對中美合作研究加強審批，不排除未來美方有機會收緊或中止兩地科研合作。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

若禁超級電腦儀器、數據樣本等 有礙本地研究

自1992年通過的《美國－香港政策法》，香港可在回歸後繼續進口美國敏感技術。黃指，本地未有進行軍事技術等敏感研究，但會向美國引入如超級電腦、製作晶片的尖端儀器、數據樣本等，料日後有機會被禁止引入到本港，或有礙本地AI晶片和5G科技等研究。

曾受惠《香港政策發》 索美國數據

他憶述曾於1994至1995年，參與美國官方的學術比賽，向當地索取新聞資料、引入超級電腦作為分析，惟1997年香港回歸時，當地機構不知悉香港實行「一國兩制」，限制他取得相關數據，經過半年時間爭取，以《政策法》解釋香港特殊地位後才獲放行，反映這項政策法案的重要性。

不過現時美方對港政策未有細節，黃錦輝認為暫時對學術研究影響不大，畢竟本地大學與美國多所學府合作多年，香港科學家亦一直持守專業誠信，但預計未來存在不明朗因素，最壞情況是完全中止兩地所有的科研合作項目及人才交流。