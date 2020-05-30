港版國安法｜美或制裁中資在美資產　劉業強：可加快人民幣國際化

全國人大於本周四，以高票通過「港版國安法」的表決，將授權人大常委會處理相關立法工作。新界鄉議局主席劉業強今日（30日）召開記者會，堅決支持人大的決定，批評過去一年的反修例示威衝擊社會秩序，北京主動立法為維護國安「補白」是責無旁貸。 對於美國總統特朗普指，將取消香港的特別待遇，劉批評是粗暴行為，制裁行為對美國的損失更大，對於有人指，美方或限制中資公司不能用美元結算，劉業強認為可加快人民幣國際化。

。新界鄉議局主席劉業強今日（30日）召開記者會，堅決支持人大的決定，批評過去一年的反修例示威衝擊社會秩序，北京主動立法為維護國安「補白」是責無旁貸。（余俊亮攝）

對於美國總統特朗普宣佈取消對香港的特殊待遇，並會制裁侵蝕香港自治的內地及香港官員，劉業強指自己甚少去美國，不擔心受制裁，又指外國現時有不少人「反華」，呼籲外地學生遇到排華勢力可考慮回流。劉指，留意到不少海外上市公司計劃回港上市，此對香港金融市場而言是喜訊，至於美方表示或會限制中資公司不能用美元結算，劉認為可加快人民幣國際化，對美方沒有好處。

劉業強被問到會否擔心國安法引起另一場社會風波，劉認為有關草案只是針對一少撮的人，大部分人市民都不受影響，可繼續享有《基本法》保障的權利及自由，包括言論自由、一國兩制、港人高度自治，又相信立法後可減少示威活動及衝突。