港版國安法｜團體到美國駐港澳總領事館抗議　批美干預中國內政

全國人大會議於5月28日通過「港版國安法」後，美國總統特朗普在當地時間5月29日下午（本港時間30日凌晨）舉行記者會。他批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。 本港今日（30日）有團體到美國駐港澳總領事館門外抗議，強烈反對美國干預香港事務，又指「全世界都有自己嘅國安法，香港立有咩問題？佢係借呢啲嘢話中國無人權！」團體又製造特朗普模型人偶，並不停以鐵枝敲打，更踩其面部。被問到會否擔心美國取消對港特殊待遇會影響生活，團體代表則回應指「唔驚，有祖國照顧仲好！」

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團體「同心護港」及「元朗青年聯會」今日分別到美國駐港澳總領事館門外抗議。「同心護港」有八人參與，剛好符合「限聚令」，而元朗青年聯會則有三人。領事館一帶有警員戒備，亦有警員向團體發出書面提醒，指「限聚令」仍然生效，要避免聚集。

同心護港召集人曹達明認為「港版國安法」是完善一國兩制，而原因正是因反修例運動。他又批評美國干預中國內政。曹又直言不擔心美國取消對港待遇，「我哋靠祖國仲好，最好BNO護照嗰啲走晒，香港啲樓仲易買，我哋求之不得」。

曹達明直言不擔心美國取消對港待遇，「我哋靠祖國仲好」。（廖雁雄攝）

由於領事館沒有派代表接信，團體在門外撕破請願信以示不滿。其後同心護港又在領事館前不斷踐踏特朗普人偶，並以雨傘、幼鐵枝等敲打人偶，最後團體散去。

元朗青年聯會緊隨其後抗議，該會副主席梁業鵬表示，反對美國粗暴干涉中國內政，「外國唔應該說三道四，以為中國會屈服係大錯特錯」。參與的三人又高呼「Leave Us Alone」等口號，其後離開領事館。

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