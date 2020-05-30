港版國安法｜特朗普研取消對港特別待遇　一文看清《香港關係法》

美國總統特朗普在當地時間5月29日下午（本港時間30日凌晨）舉行記者會，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。白宮對港的特別待遇源於1992年簽定的《香港關係法》，《香港01》為此整理相關資料。

《香港關係法》（United States-Hong Kong Polict Act），又名為《美國香港政策法》，根據法案，美國視香港為中國以外的「非主權實體」，可享有與中國內地不同的待遇，特殊待遇包括視香港為獨立關稅區、設立雙邊關係、自由兌換貨幣及簽證審批待遇。特朗著在記者會上指，華府將取消視香港為中國地區外的一個獨立的海關和旅遊地區所享有的優惠待遇，並會制裁削弱香港自治的官員，惟未提及任何行動內容。

美國總統特朗普在當地時間5月29日下午（本港時間30日凌晨）舉行記者會，批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇。

《香港關係法》下美國對港的特別經貿待遇

1. 視香港為獨立關稅區

美國一直視香港為有別於中國的「非主權實體」，令香港成為獨立關稅區，故在過往中美貿易戰，美國向中國開徵大量關稅，香港都沒有受影響。現時美方有意取消獨立關稅區的地位，或令香港關稅支出增加。

2. 雙邊關係

由於美國視香港為獨立經濟體，美方可與香港制訂獨立的經濟、貿易、金融等方面的雙邊協議。

3. 自由兌換貨幣

現時香港可自由兌換美元，不設上限，故香港金管局可利用聯繫匯率維持美元兌港元匯率。

4. 簽證審批待遇

美國認可香港發出的護照及旅遊證件，香港居民申請到美國的簽證可獲另外看待。特朗普指出，現時會檢討國務院對香港的旅遊警示，以反映香港的危險情況，將暫停香港與美國的引渡協議，並檢視出口與簽證安排。

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制裁削弱香港自治的官員

對於特朗普指，將制裁削弱香港自治的官員，根據《香港人權與民主法》及《香港關係法》，美國總統可取消對港的特別經貿待遇，以及對打壓香港高度自治的人士作出制裁。而參與「港版國安法」立法的中國、香港官員被指打壓香港的人權及自由，有可能被凍結在美國的資產或被拒入境。