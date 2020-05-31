【港版國安法】譚惠珠籲港人不要怕　料中央不會照搬內地法律機制

全國人大日前通過「港版國安法」後，美國總統特朗普宣布，會取消美國對香港的特殊貿易地位，並制裁削弱香港自治的官員。 基本法委員會副主任譚惠珠接受無綫新聞節目《講清講楚》訪問時指，設定「港區國安法」不屬於香港高度自治範圍，在法、理、情三方面，都符合一國兩制。她又呼籲大家不用怕「港區國安法」，法律是為了保障基本權利和自由。她認為，若日後本港設立「國安機構」，有關人員必須遵守香港法律，亦要與香港警方分工合作，且不應執行內地法律。

基本法委員會副主任譚惠珠。（資料圖片／盧翊銘攝）

譚惠珠說，本港有「一小攝人」影響香港治安及經濟等，造成很大傷害，又指外國也有國安法例如美國有11條《國安法》，澳洲亦有兩條，「但香港『零』，一條都無。」

認為國安機構要與香港警方分工合作

中央政法委早前發文，指在香港建立專門負責國家安全的機構「非常必要」。譚惠珠說國家安全是由中央管理轄，認為日後若有內地人員來港場執法，有關人員必須遵守香港法律，並與香港警方分工合作。被問及有關機構會否執法，她稱要視乎國家及政府需要，「總知佢執嘅係香港法就OK啦，如果執嘅係內地法，咁就唔OK。」

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稱不屬於高度自治範圍

對於今次「港區國安法」繞過立法會，她稱有法理基礎。譚解釋，基本法已列明中央地方關係；而憲法已表明，人大有權設定特別行政區的制度，同時可執行其他職權，故這是中央的權利，從來不是香港的高度自治權，亦不是根據《基本法》立法。

前特首董建華在2003年，曾打算為23條立法但最終失敗。譚惠珠再重申，23條不屬於高度自治範圍，故不影響「兩制」。她又說，現時立法會已癱瘓，又有示威者使用汽油彈等，「國家點可以袖手旁觀……我畀咗23年都你唔立（法）……我再唔採取行動，點對得住14億人，點樣保護佢哋呢？」

譚惠珠在節目中指，大家不用怕「港區國安法」，指法律是為了保障基本權利和自由。（資料圖片／梁鵬威攝）

「大家都唔洗驚」

被問及會否擔心實施「港區國安法」後，最終可能導致人大釋法，譚惠珠說，釋法已「唔係新嘢」，又指法例只想保障基本權利及自由，「大家都唔洗驚……佢（國安法）嘅目的唔係隨便捉一個人，快快脆脆推佢入監……任何一個被告，同任何其他犯罪人嘅對待應該無分別。」

對於日後會否出現類似內地「以言入罪」的情況時，她回應指，內地有網絡安全法、反間諜法等，估計中央未必想將當地的法律照樣搬到香港，若有心搬來，不會只列明四類行為，如顛覆國家政權等。

稱「少數服從多數」

全國人大通過後的法律文本，與草案相比有多處改動，包括在「有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為」句尾增加「和活動」等。譚回應指，全國人大以2000多票贊成通過「港區國安法」，每個省市及直轄市的代表都有權討論，故「一定係少數服從多數」。

她又指，常委會將制訂「港區國安法」，市民可以在人大網站寫下意見，估計他們會參考同類法律、專家意見，或本港2003年出台的23條草案。