【港版國安法】崔天凱：中央有責任維護國家安全　立法獲廣泛支持

中國全國人民代表大會5月28日通過「港版國安法」，美國總統特朗普翌日批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」。中國駐美大使崔天凱5月30日在美媒發表署名文章，指維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，中央有責任要維護在香港的國家安全。

港版國安法：中國駐美大使崔天凱5月30日指出，維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎。圖為5月30日有親中人士到美國駐港領事館外示威。（AP）

崔天凱在彭博撰文指出，長期以來香港在國家安全上處於不設防狀態，最近被人利用公然鼓吹港獨，煽動暴力，多次突破中央政府底線。

他表示，外部勢力愈來愈肆無忌憚插干預香港事務，令香港陷入亂局，中國國家安全受到威脅，所以中央選擇採取行動立法。他認為，通過國家立法的方式堵住香港國家安全的風險漏洞刻不容緩，中央政府對維護國家安全負有首要和最終責任。

文章稱，這項決定得到中國內地及香港人廣泛支持，又認為「港版國安法」能確保「一國兩制」得以正確和持續實施。文章強調，立法僅針對分裂國家等危害國家安全的行為，與這些無關的人不必擔心。

崔天凱指出，如果國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定亦無從談起，強調立法可讓投資者放心，並讓港人安居樂業。