新冠肺炎｜瀝源邨夫婦確診　妻葵涌貨倉工作兩人弱陽性或小型爆發

本港連續16日零本地感染「斷纜」！今日新增兩宗本地確診個案，累計個案增至 1,085宗。兩名患者是夫婦關係，居住瀝源邨祿泉樓，女患者送院時神智不清，現時情況危殆，在威爾斯親王醫院深切治療部留醫。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與女患者一同在葵涌嘉里物流溫控貨倉工作的兩名女員工在四月底曾有病徵，經病毒測試後呈弱陽性。二人居於葵聯邨聯悅樓，衞生署將安排瀝源邨祿泉樓、葵聯邨聯悅樓居民抽取深喉唾液樣本化驗，又指貨倉內有機會出現小型爆發。

▼政府派員到沙田瀝源邨消毒▼

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本港今日新增兩宗本地確診個案，屬同住在瀝源邨祿泉樓的一對沒有外遊記錄的夫婦。第1084宗個案是34歲女子，與丈夫、丈夫的姐姐住在沙田瀝源邨祿泉樓，5月22日開始咳嗽及背痛，其後先後看過三次同一位私家醫生，5月29日開始痰多和胸口痛，昨日被送往威爾斯醫院，入院時有少許神智不清，兩邊肺部均有花，正在深切治療部留醫，衞生防護中心向藥廠申請為患者使用瑞德西韋治療，今日情況稍好轉，已由俯臥式轉為仰臥式，但仍需要插喉。

2名女同事4月底早有病徵

張竹君表示，新確診的女患者於葵涌健全街3號嘉里物流溫控貨倉工作，主要在夜晚8時半至凌晨4時工作，負責為英國來港新鮮蔬果食品上貼標籤。她稱，中心其後聯絡工廠的工作人員，發現女患者的兩名女同事在4月尾曾有不適，二人均居於葵聯邨聯悅樓，昨晚沒有不適，安排她們送瑪嘉烈醫院測試後發現對病毒呈弱陽性反應，仍有待衞生署再作檢驗，但根據其初步病徵，估計有機會是相關個案。她承認，貨倉內有機會出現小型爆發，但稱她們處理包裝的蔬果時有佩戴手套及口罩，認為沒有證據證明有關貨物被污染。

對於嘉里物流溫控貨倉出現確診個案，張竹君表示會安排同樣在夜更工作的25位同事進入檢疫中心隔離14日，亦會到貨倉抽取環境樣本，安排食環署清洗；又指同一公司涉及最多100名員工，但不同時間上班，會安排其他非夜更員工抽取深喉唾液樣本化驗。

▼女確診者工作地點▼

女患者於葵涌嘉里貨倉工作，在同一間公司工作的謝先生指，根據公司發出的內部電郵，確診者是兼職員工，在11樓工作，該層主要負責處理冷藏食品的業務，在本月20號左右曾上班一日。謝先生指，自己在15樓工作，主要負責寫字樓文職工作，故不太大擔心，「其他層會上上落落的同事可能會比較擔心。」

他透露，確診者同層的同事這幾日不用上班，其他樓層則暫未收到通知，尚待安排。他又指，衞生防護中心分別在昨日及今日亦曾抵達，在11樓進行全層清潔，衞生署職員亦已向確診者同層同事分派樽仔收集唾液，他料自己明日才會收到。

另一宗新增確診是女患者的56歲丈夫，報稱5月26日流鼻水，5月28日咳嗽，5月30日亦看過私家醫生，發現有少許發燒，他沒有外遊，也沒有參與聚會，在太太生病後才負責到街市買餸。直至知悉太太初步確診，衞生署隨即安排他送往威爾斯醫院，其後確診。至於與他們同住、男患者的姐姐沒有病徵，已送往檢疫中心隔離。

瀝源邨祿泉樓、葵聯邨聯悅樓居民須檢測

由於本地確診個案再現，張竹君表示會參考早前梨木樹邨群組做法，安排瀝源邨祿泉樓及葵聯邨聯悅樓的居民，以及確診者曾到訪街市所光顧的店舖職員，留下深喉唾液樣本，檢視有否擴散情況。

對於確診者曾多次看瀝源邨一位李姓私家醫生，但沒有安排留下樣本檢測，張竹君表示，醫生把患者診斷為上呼吸道感染，提醒即使患者沒有外遊記錄，也不能掉以輕心，強調新冠病毒可能只帶來輕微傷風咳病徵，加上患者非首次求醫，應提高警覺。