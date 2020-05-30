新冠肺炎｜復課後再現疑本地感染個案　34歲女初確診入院用呼吸機

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續反覆，據了解，今天下午威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名34歲女子，她近期沒有外遊紀錄，今天入院已送到深切治療部，情況危殆，需要用呼吸機協助呼吸。 若她最終確診，意味本港直至今日連續16天零本地感染紀錄將會再次「斷纜」。

據了解，今天下午威爾斯親王醫院新增一宗初步確診個案，患者是一名34歲女子，她沒有外遊紀錄。 （資料圖片）

消息指，威爾斯親王醫院今日新增一宗初步確診個案，患者今天入院，是一名34歲女子，她入院後送到深切治療部留醫，需要用呼吸機協助呼吸。

據悉這名病人沒有外遊紀錄，若她最終確診，或代表本港連續16天零本地感染將會再次「斷纜」。

本港早前曾經連續23天未有本地感染個案，但在5月13日一名66歲女子確診，她沒有外遊紀錄，也沒有接觸過確診者，屬於本地感染個案，令到本地零感染「斷纜」。該名66歲婦人住在荃灣梨木樹邨，她的丈夫及一名孫女其後都確診，但該群組沒有擴散跡象，惟源頭仍未找到。由本月15日起，本港一直沒有未有出現本地感染個案。

被列作本地個案的66歲婦人住在梨木樹邨5座。（資料圖片／盧翊銘攝）

傳染病顧問：兩大可能性致社區有隱形傳播

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，若該名女子最終確診，反映社區仍有隱形傳播，而造成這情況的最大可能性，是家居檢疫人士或機組人員獲得豁免等問題，形成漏洞。他解釋，抵港者家居檢疫或令隱形病人出現在社區，而機組人員亦可能受到乘客傳染，但他們獲得豁免，完全毋須檢疫及做病毒檢測，有在社區傳播病毒的風險。

梁子超認為，雖然當局近來針對在機場工作的人員，推出病毒檢測計劃，但計劃屬自願性質，亦有漏洞，「今日驗完無事，聽日可能再受感染。」他認為當局應該為機場工作人員、機組人員提供抗體測試，了解多少人曾經受到感染，如比率高，就應收緊對他們的檢疫安排，例如要求他們每7天做一次病毒檢測。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超促當局應該為機場工作人員、機組人員提供抗體測試，了解多少人曾經受到感染。（資料圖片）

籲延重開轉機服務 可繼續分階段復課

機管局將於6月起恢復轉機服務，梁子超認為不應急於重開轉機服務。他解釋，轉機安排或增加疫區人士到訪非疫區的情況，亦會增加本港社區的風險，認為應該先詳細規劃，包括如何減少在登機、飛機上、機場內的風險，才重開轉機服務。他舉例指，政府或應要求轉機者在出發到港前，先於當地機場提供7天內有效的檢測證明，若證實無感染才可到港轉機。

梁子超續指，雖然本港或再現本地個案，但復課的風險不高，教育局仍可繼續分階段復課。他解釋說，現時每天不少市民都乘公共交通工具上班上學，若相關的風險高，理應一早失守，他相信學生亦十分注意個人衛生。至於限聚令的問題，他認為亦毋須再次收緊或延續下去，只要做好預防措施便可，「實際過限聚令。」他促食肆不應容許「搭枱」，枱與枱之間應有一定距離，而自助餐、大型婚宴的風險仍較高，現階段仍未必適合恢復。