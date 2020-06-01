新冠肺炎｜腎病患者在家自行洗肚　免常出入醫院增感染風險

新冠肺炎為每周要回醫院至少兩次「洗血」（血液透析）的慢性腎衰竭病人帶來不少煩惱。為免卻經常出入醫院增加感染風險，有病人由「洗血」改為家居「洗肚」（腹膜透析），每日三次手動式為自己「換水（換透析液）」，其餘時間可如常外出。 有醫生表示，「腹膜透析優先」政策已推行多年，期望更多腎衰竭患者使用這種可攜式、具彈性治療方法。

吳先生每日早午晚定時自行更換透析液，開始前先會清潔雙手。（威爾斯親王醫院提供）

本港接受腎臟替代治療（則包括「洗肚」及「洗血」的透析治療及腎臟移植）病人由2009年的7,408人增加至2018年的9,860人，上升約33%。在透析治療中，接受「洗肚」比例在這十年間均佔大多數，但百分比近年稍回落，由2009年的81.5%微跌至2018年的74.7%，反之接受「洗血」的病人微升。威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系內科顧問醫生李錦滔解釋，兩種透析治療可相輔相成，部分長時間接受「洗肚」的病人有機會出現併發症，例如利用腹膜過濾廢物的能力降低、排水能力轉差、出現腹膜炎等，才轉為「洗血」。

+ 2

今年60歲、已退休的吳先生先後試過上述三種治療方法，32年前因腎病開始接受「洗血」，因當時從事運輸業，工時長、工作環境差，難以有合適環境定時更換透析液，故寧願每周請假兩日到醫院「洗血」，通常每次需時大半天，每次至少打兩針十分痛楚。其後吳先生因獲遺體捐贈而可換腎，一用便是28年；直至去年腎臟再次出事，年底開始每日早午晚各一次「洗肚」。每次把透析液經導管注入腹膜，利用腹膜進行透析，體內過多的水分和廢物滲透至透析液，最後把透析液引流出體外，需時20至30分鐘。由於導管如腰帶般纏在腰間，他指除了不能游泳，生活如常。

吳先生說，藥廠會把透析液直接送上門，疫情期間不用特意外出，加上每八個至十星期才回醫院抽血及覆診一次，疫情期間只需到醫院四次。至於「洗血」病人，在疫情期間仍必須每周回醫院。李錦滔補充指，參考內地情況，「洗血」病人確診新冠肺炎機率較「洗肚」高，估計是醫療系統充斥確診者，病人抵抗力也低，加上經常進出醫院，也增加與醫護人員互相感染風險。

李錦滔（右）表示，參考內地情況，「洗血」病人確診新冠肺炎機率較「洗肚」高，估計是醫療系統充斥確診者，病人抵抗力也低，加上經常進出醫院，也增加與醫護人員互相感染風險。（勞敏儀攝）

李錦滔表示，去年美國「提升美國人腎臟健康」行政指令指出，要確保2025年有八成新腎衰竭患者在家中接受透析或接受移植，大部分國家「洗肚」實際成本較「洗血」便宜10%至30%，且不用接駁機器靈活性較高，可提升病人生活素質，故認為本港應維持家居透析，尤其是腹膜透析的應用。