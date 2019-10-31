【新界東北】村民隨時需洗肚　房署僅安排細單位難放醫療器材

新界東北新發展區收地在即，已有村民成功「上樓」，但亦有村民因為種種問題，至今仍然情況未明，甚至可能失去安置機會。 古洞村民林先生指出，現年61歲的父親因患有腎病，其肝功能指數一直下跌，日後可能需要「洗肚」，惟房屋署暫只能安排二人公屋單位予他及母親，若第三次配房失敗後，雙親將失去安置機會。 林先生又說，根據現時規定，上樓後的五年內，他們並不能調遷更大單位，擔心家中日後將無空間擺放所需的醫療器材，而家中飼養的狗隻亦未知能否「齊上齊落」，令一家人憂心忡忡。

林先生（右）表示，其父親（中）的肝指數一直下跌，日後或需要空間擺放醫療儀器，但房屋署以未有醫生證明為由，暫時只能安排二人單位。（歐嘉樂攝）

林先生指出，父親因腎病關係身體欠佳，肝功能指數一直下跌，隨時有需要利用儀器「洗肚」。不過，房屋署以未有醫生證明為由，暫時只安排二人單位予父母，他擔心日後難在200多呎單位擺放儀器，若地方太窄或不潔，更有機會出現細菌感染。

他解釋，一般人的肝功能指數為50以上，一旦低於12便要做手術，然後每日洗肚。他說，雖然爸爸指數仍有28，但醫生曾表明指數未來只跌不升，一旦下跌便要立即入院做手術，「醫生話（指數下跌）可以一個月後、幾日後。」

已配房兩次 隨時失去安置機會

林先生指出，根據現時規定，受清拆工程影響的寮屋戶遷到公屋後，在五年的過渡期間不能申請任何公屋或居屋，更不能調遷更大單位。

他擔心，日後入住後，一旦爸爸情況轉差，家中或無空間放置儀器，故即使已配房兩次，家人仍未有接受。他說，若第三次仍然拒絕，房屋署已表明無法安置，必須再等候其他安排，「其實我地唔係話要五至六人單位，只想有足夠空間擺放足夠醫療器材。」

連同另一兄弟，林先生一家四口居位古洞寮屋，惟因應新發展區工程，此家園即將被收回。（歐嘉樂攝）

未知能否「上樓」 父親心跳加速入院

林先生說，第二次配房後，署方曾要求父親提交醫生證明，雖然他們已立即找醫生求助，但由於醫生寫報告需時逾一個月，房署卻聲稱「唔會等咁耐」，每數天便催促他們提交醫生證明，更經常致電其父親，稱他們若再放棄配房便無法「上樓」，最後父親因心跳加速入院。

家犬或不能上公屋

林先生又指，母親有情緒病，過去家中飼養的狗隻一直陪伴在側，惟房屋署表明公屋不能飼養寵物。即使已有醫生紙，但房屋署至今仍未能保證家犬能否「上樓」，更加重了母親的病情。

他們批評政府的安置安排混亂，多個部門未有協調，使他們求助無門，甚至造成滋擾。

林先生指出，房屋署至今仍未能保證家犬能否「上樓」。（歐嘉樂攝）

發展局：一直協調不同部門

發展局指出，截至今年9月底，第一階段工程範圍內已有逾520個住戶作資格核實，當中超過210個住戶獲編配安置單位；超過150個住戶根據現有資料不符合安置資格。當局說，由於涉及當事人的個人資料和私隱，局方不便評論個别個案，但相關政策局及部門會在可行範圍內，為受影響住戶提供適切協助。

局方又指，他們一直協調各相關政策局和部門 ，包括房屋署、社會福利署等，共同處理安置安排下的事宜，例如房委會會按現行政策，為有特殊情況並能提供有關醫療證明的住戶，在編配安置單位時多作一名家庭成員計算。