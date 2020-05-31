新冠肺炎｜本港零感染斷纜　確診者居瀝源邨　有住戶不戴口罩出入

新型肺炎疫情反覆，本港再度出現本地感染個案。一名34歲女病人確診感染，現時情況危殆，送往沙田威爾斯親王醫院深切治療部留醫。而女病人的56歲丈夫，亦同告感染已送院。 記者今日（31日）下午到女病人居住的沙田瀝源邨觀察，發現食環署已派員到巴士站、馬路，以及患者所住的祿泉樓消毒。不過，邨內不時見到有居民防疫意識鬆懈，未有佩戴口罩出入。

清潔人員在瀝源邨消毒清潔。（歐陽德浩攝）

記者於今日(31日)下午到確診患者所住的瀝源邨觀察，發現食環署已派員在附近的巴士站及馬路，以漂水清潔消毒。有職員指，未來數天仍然會持續清潔。而患者所住的祿泉樓，亦有一隊身穿全套保護衣的人員，在每個樓層的走廊清潔。

有住戶掉口罩於地上

在清潔人員消毒的同時，祿泉樓部分單位並無關門，傳來打麻雀及電視的聲音。多名住戶於進出大廈期間未戴上口罩，亦有住戶回到所住單位前，立即丟掉口罩在走廊上。



+ 2

住戶斥應盡早通知消息

住戶梁先生聽到清潔的聲音，探頭一睹單位外的情況。當得悉有住戶確診後大感震驚，「驚㗎！都冇咩辦法，唔到你唔驚！」他又指，直至今日仍未收到住戶被感染的通知，並斥責「應該要早啲通知啦。」

而住戶歐陽女士離開單位前，不斷以消毒噴霧噴灑大門四周。她坦言，剛得悉有住戶受感染，準備外出為家中小朋友購買眼罩。她又指，自從政府放寬防疫措施後，開始察覺到有住戶不戴口罩外出，認為政府不應隱瞞消息，而是盡快讓附近住戶作出防疫的準備。