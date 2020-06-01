新冠肺炎和流感或於冬季「夾擊」 專家籲盡早接種流感疫苗

不少專家表示，新冠肺炎或在冬季再次來襲，令人擔心與冬季流感高峰期夾擊。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，香港幼童因流感的入院率，遠較新冠肺炎多，可見流感高峰期亦不能忽視。 他說，雖然戴口罩可減少感染率，不過幼童通常不願戴口罩，或胡亂脫下，可能會增加感染風險，故應「雙管齊下」，及早在10至11月盡早接種流感疫苗。

香港醫院藥劑師學會在去年12月至今年2月間，就接種疫苗以問卷訪問150間幼兒中心及幼稚園。（王潔恩攝）

0至5歲兒童因流感入院率可高達10.94宗

孔繁毅說，0至5歲兒童因流感入院的比率，最高可達10.94宗，最低則為1.08宗，相較新冠肺炎多。他解釋，截至5月26日的數據估算，新冠肺炎的0至5歲兒童入院率，約只得0.0377宗。

他又指，兒童感染流感更可引致嚴重併發症，如肺炎、腦炎等，每年約有兩至三宗嚴重併發症個案，但香港的新冠肺炎幼童患者較少出現併發症，甚至近乎不用治療已可清除病毒，可見流感高峰期亦不能忽視。

▼限聚令暫延至6月4日▼

+ 5 + 4 + 3

幼童不願戴口罩 應同時接種疫苗

孔繁毅說，無論流感或新冠肺炎都不能忽視，雖然戴口罩可減少感染率，不過幼童通常不願戴口罩，或胡亂脫下，或會增加感染風險。他認為，除了戴口罩外，亦要「雙管齊下」，應及早在10至11月盡早接種流感疫苗，同時要做足衛生措施，如勤洗手等。

噴鼻式疫苗較易接受

香港醫院藥劑師學會在去年12月至今年2月間，以問卷訪問150間幼兒中心及幼稚園，當中有118間採用注射疫苗，32間採用噴鼻式疫苗，但噴鼻式疫苗的平均接種率達95.9%，注射式只得72%，而學生對噴鼻式的抗拒程度及哭鬧情況，亦較針劑好。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，採用噴鼻式疫苗可讓學童更易接受，過程亦較順暢，當學童可迅即接程疫苗，便可減少聚集及飛沫傳播風險。