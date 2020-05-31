【新冠肺炎】政府到葵聯邨派樣本瓶　街坊未憂慮：口罩唔會戴兩日

本港新型肺炎疫情反覆，今日（31日）新增兩宗本地感染個案，其中女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉工作，她的兩名同事被檢驗出弱陽性，二人同樣於葵聯邨聯悅樓居住，並於4月底曾有不適。 衞生防護中心於今日下午運送樣本瓶到聯悅樓，並有多名清潔工人在大廈樓層內清潔。街坊指，疫症爆發後已持續多月，心態變得「順其自然」，更指其抗疫方法為「口罩唔會用兩日」。

衞生防護中心今日下午約六時，運送多袋樣本瓶到聯悅樓大堂，亦有數名清潔人員在消毒大廈門外的扶手、門柄等設施。民主黨區議員吳劍昇指，已聯絡屋邨經理，得悉大廈內有清潔工人在逐層清潔，並指搜集唾液的樣本瓶由屋邨的工作人員派發，若住戶未在家中，亦能到管理員處拿取。

疫情爆發多月 心態變順其自然

黃小姐則不清楚有住戶檢出弱陽性，但她並不感到擔心，指現在心態變得順其自然。她又希望清潔工人能加緊消毒，更指昨日購買了兩盒120幾元的口罩，「唯有自己小心，冇得擔心啦。洗手洗密啲，口罩唔會用兩日囉。」

不願提供姓名的年長居民說，「擔心？如果你住喺度，你擔唔擔心？」她指，剛剛看新聞後才得知有住戶檢驗出弱陽性，但認為只要講究衞生就沒問題。她又指，已儲備充足的防疫物資，並會贈送口罩給沒戴口罩的街坊。

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相信只是個別個案 不擔心停課

而育有一名兒子的賴先生，同樣剛回家不清楚事情，他指從半個月前開始，已有街坊不戴口罩，但他卻不敢鬆懈，「經歷過03年仲點敢放鬆？」他又指兒子正就讀中學，相信只是個別感染個案，不擔心會再次停課。