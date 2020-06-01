港大前校長徐立之指創科發展受欠經費　應更重視「上游」研究工作

團結香港基金今日（1日）舉行「團結卓爾論壇」，講者香港科學院院長、港大前校長徐立之於論壇上說，本港創科發展分為上、中、游，認為現時受爭取經費所影響，往往忽略「上游」研究工作。他又說，現時本港在創科發展上較以往好，希望社會能給予業界時間。

香港科學院創院院長、前港大校長徐立之出席「團結卓爾論壇」，論壇在網上進行直播。（網上截圖）

香港科學院院長、港大前校長徐立之於論壇上說，本港大學研究工作及科學知識豐富，但要長時間才能帶入業界。他說，本港於創科發展上過於受經費影響，往往著重於生產階段等中、下游發展，認為「上游」的大學研究工作同樣重要。他解釋，若研究工作能夠做好，將會有利學生發展相關事業，甚至進入生產階段。他又提到，本港教育過份著重分數高低，認為收生時應顧及學生的興趣。

香港科學院院長、港大前校長徐立之於論壇上說，人才流通為促進業界發展重要的一環。（資料圖片）

他又說，現時內地的研究所增多，於天文、物理等範疇均較香港優勝，而香港的優勢在於生物科技等「由前人種下」的範疇，認為本港應把握過往的優勢。他說，現時本港創科發展較以往好，如政府資助增多，加上設立創科局等，雖然發展進度較慢，希望公眾能給予業界多點時間，「好多奇蹟會出現。」

人才流通影響創科界發展

被問及近日中美間的角力對本港創科影響，他稱自己對此不熟悉，但認為人才流通為促進業界發展重要的一環，若兩地人才不流通將會有所影響。