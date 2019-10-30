教育學者斥課程檢討報告小修補　徐立之倡取消「3322」平衡文理科

香港中學校長會今日（30日）舉辦教育論壇，與會的香港科學院院長、港大前校長徐立之建議，政府應改革新高中課程，以平衡文理科目，並進一步建議取消核心科目「3322」（文憑試中、英、數及通識四科取得最低成績）的硬性大學收生最低要求：「不能只由3322斷定香港的教育是否成功。」 對於早前課程改革檢討小組的建議報告，與會的資深教育學者林智中批評，當局的建議只是小修小補「貼膠布」，沒有回應學制問題核心，更認為建議屬不可行。

教育局學校課程檢討專責小組早前發表高中課程修訂諮詢文件。（資料圖片）

徐立之：數學科「高不成、低不就」

據目前制度，本地大學最低入學要求爲「3322」，即是考生必須在中文、英文、數學及通識四個文憑試（DSE）核心科目考獲相應等級，才能獲升讀大學的入場券。徐立之在論壇演講時提及，核心科目現時比較傾向文科，反而數學科則是「高不成、低不就」，因此他其中一項建議是透過取消「3322」入學要求，從而讓擅長不同領域的學生能有較大發揮空間，平衡文理科目比重，他說：「不能只由『3322』斷定香港的教育是否成功。」

惟徐立之同時強調，相關建議並非要改動整個DSE制度。談及STEM（科學、科技、工程及數學）教育時，徐強調，STEM不能取代中小學的科學及數學教育，而由於中小學沒有工程學科，所以稱為STEM，建議將相關課程改稱「科技創新教育」。

徐立之在論壇演講時提及，核心科目現時比較傾向文科，反而數學科則是「高不成、低不就」，因此建議是透過取消「3322」入學要求。（資料圖片）

學者：學制衍生「既不專，又不通」

中大教育學院客座教授林智中及曾榮光組成的團隊，早前就課程改革進行調查研究，在本年7月上旬進行9次焦點小組訪談，共有51名教師或校長參與；而於9月初則發信予於9月初發信邀請全港官立、資助及直資中學的校長參與問卷調查，並邀請經隨機抽樣60間中學的教師參與問卷調查，共接獲1,341校長與教師回應。

林智中在論壇間引述調查結果指，本港教學方式數十年來未有改變，均是利用試題操練考試，仍屬「傳統保守」；而新學制落實通識，高中選科更多元化，惟學制同時衍生出「既不專，又不通」的問題。

曾榮光（右二）說，大部分受訪校長及教師均認為通識科應維持現狀。（高仲明攝）

林智中解釋，相關問題與高中課程結構有關，過往大學收生重視四大核心科目，對其他選修科的重視程度不足，只有單一語言能力強的學生、科學能力特強的學生、文學能力特強的學生，均欠缺發揮機會，因而導致不少優秀的學生被迫要到海外留學。

教育局成立的學校課程檢討專責小組本年6月28日發表諮詢文件，建議中學文憑試（DSE）通識科維持必修必考，維持高中四個核心科目的地位不變，但建議縮減四科課程和評估，又建議探討中文科說話卷及聆聽卷的去留。

林智中認為，教育局課程改革檢討小組的建議只屬小修小補「貼膠布」，沒有回應問題核心，他更認為建議屬不可行。林舉例指，部分中文能力較差的學生，都需要應付具備相當難度的DSE中文卷，這批學生容易脫節、被拋離。

曾榮光則補充，大部分受訪校長及教師均認為通識科應維持現狀，他概括報告結果指：「教改尚未成功，同志仍須努力。」