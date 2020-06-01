蘇偉文稱劏房租管研究小組成員具充份代表性　會多次探訪劏房戶

政府早前委任「劏房」租務管制研究工作小組，惟被質疑沒有社福機構代表，未能把基層聲音帶進小組。 立法會房屋事務委員會今日（1日）開會討論小組事宜。運輸及房屋局副局長蘇偉文說，小組其中一名成員是關注團體的董事，他有參與關注劏房工作的經驗，強調並非沒有基層代表的聲音，又指成員中有支持及反對聲音，小組有「充份代表性」。

會上多名議員批評小組成員無代表性，蘇偉文說，小組其中一名成員是關注團體的董事，他有參與關注劏房工作的經驗，強調並非沒有基層代表的聲音。蘇續指，成員中有支持及反對聲音，而當中並無官方代表，他們只提供意見或資料，故強調小組有充份代表性。

蘇又指，未來小組會多於一次探訪劏房戶，同時亦會與相關的關注團體會面，並指次數不會只得一次。

議員批租管「等到頸都長」

社福界立法會議員邵家臻說，民間等待租管「等到頸都長」，批評檢討長達18個月，質疑時間過長；工聯會立法會議員麥美娟又說，18個月時間漫長，甚至可能要到海外考察，希望政府先推出臨時措施紓緩劏房租金問題。

有議員質疑政府「拖時間」，蘇偉文說，考察是希望探討世界各地實施租務管制後的反應，從而了解當中的優點及缺點。他又指，雖然小組成員委任期達18個月，但工作目標希望在2021年完成報告。

稱小組職權是「做研究」

對於被多次追問最終會否落實租管，蘇偉文多次重申，小組的職權是做研究，然後提交報告予政府參考，政府之後再作定論。

衞生服務界立法會議員李國麟又指，參考小組的職權範圍中，當中無提及劏房的居住環境問題，希望小組亦要關注租戶付出合理租金時，能否有合理的居住環境。

日後會上載會議摘要

民建聯立法會議員柯盛創說，會前曾邀請運房局局長陳帆、劏房小組主席梁永祥出席會議，但最終未有到場，對此表示可惜。

蘇偉文說，日後會將小組的會議摘要放到網站，每次小組開會及通過會議紀錄後，會將相關文件上載到網站，以增加透明度。