調查：八成劏房戶申請公屋　15%輪候逾六年　單身者等超過十年

民間監察政府推行租管陣線（26日）發表全港基層住屋問題意見調查結果，結果發現，有超過八成受訪者已申請公屋，當中有超過一成人已輪候公屋超過六年，更有單身人士輪候公屋超過10年。 調查又指，有八成受訪者認為，現時租務及住宅的法律及條例，並未能有效規管及解決私人租務市場的租務問題，認為政府應重新引入引入租務管制。

調查發現，有80%的受訪劏房戶已申請公屋。（資料圖片）

調查指出，有超過五成的受訪者每月租金為4,000至6,000元，反映房屋支出佔了不少受訪者一定比例的開支，而劏房濫收水電費用的情況非常嚴重，水費及電費是一般住戶的數倍，甚至幾百倍。

隨時面臨被迫遷

此外，有逾20%的受訪者表示，他們沒有和業主或地產代理簽訂有效租約，或是租約已過期但未有更新，其中亦有接近六成受訪者表示租約上無打上釐印，即租戶隨時面臨被迫遷的危機，而租戶亦沒有任何保障。

同時，更有超過80%的受訪者已申請公屋，當中有近半受訪者已輪候公屋3至5年，亦有15%已經輪候公屋超過6年，甚至有數名單身人士已輪候超過10年，遠遠超過政府所承諾的時間。

贊成政府引入租務管制

陣線指出，有八成受訪者認為現時租務及住宅的法律及條例，未能有效規管及解決私人租務市場的租務問題，有近九成的受訪者贊成政府應重新引入租務管制，以讓原租客有優先續租權、訂立終止租約通知期等。