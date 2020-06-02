新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓多四婦人確診　患者常到瀝源街市好運中心

本地新冠肺炎疫情持續，今日新增6宗確診個案，當中4人是本地個案，全部都來自瀝源邨群組，另有2人是屬於輸入個案及其關連個案，均由巴基斯坦返港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指出，由於4宗個案互不相識，可能是環境污染，碰到如門柄、升降機等公共設施感染，張又提醒瀝源邨祿泉樓居民盡快呈交唾液樣本，市民如有任何徵狀，都要盡快求醫。

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兩人無病徵 經收集深喉唾液樣本找到

張竹君今日在記者會上表示，四宗新增本地個案全部都是瀝源邨祿泉樓居民，四人是經日前收集深喉唾液樣本檢測得出，當中兩人有病徵，另外兩人沒有，但入院後有出現發燒。

第1089宗是一名69歲女子，她一直與女兒、孫兒及孫女同住，日常會到瀝源街市買菜，5月29日曾有咳嗽，6月1日交回樣本瓶，當天晚上確診。

第1090宗是一名57歲女子，與外籍傭工同住，本身沒有病徵，平時會留在家中，每日上午會到沙田或瀝源街市買菜，於5月23日時曾有家人探望，本身亦無外遊紀錄。

第1091宗是一名56歲已退休女子，5月30日時有咳嗽，亦覺得身體發熱，6月1日交回樣本後，證實呈陽性，她於傳染期曾到好運中心及偉華中心等超級市場，並曾到和平餐室及意樂餐廳進食，6月1日曾到好運中心的藥房。

第1092宗個案是一名78歲女子，平時有去晨運及瀝源邨的超市等，也亦是無病徵。

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張竹君指，倘有市民感到不適，應盡早求醫。（李澤彤攝）

不認同「情況失控」

現時瀝源邨已有六宗確診，張竹君不認同「情況失控」，指六宗居民感染個案中，有兩人是夫婦，其餘四宗需考慮是否經環境污染而傳染，當局暫未見到社區有相關情況，但會繼續與患者接觸的人士提供測試。張又提醒，由於病毒會逗留在環境一段時間，故會嘗試尋找6名患者共同去過的地方，如電梯、出入門口等，由於他們不是全部住在同層或同一座，估計可能是升降機等環境污染有關。

房屋署在出現第一宗確診個案後，已即日為祿泉樓做消毒，所以當時未能取得環境樣本。衞生署已檢視過其4個確診者居住的單位，而其廁所渠位等環境樣本測試後呈陰性。現時瀝源邨祿泉樓有約1,200名居民，已收集1,000個樣本，檢驗約700個，有四個確診；而葵聯邨聯悅樓則有2,000多名住戶，已收集1,600個樣來，400個呈陰性。