新冠肺炎｜瀝源邨小型爆發　梁卓偉籲不宜放寬防疫　復課可維持

新冠肺炎疫情放緩之際，本港再錄得多宗本地新增個案，涉及瀝源邨祿泉樓群組的感染者最少有十五人。身兼政府抗疫專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉今（2日）表明，應否收緊防疫政策，需視乎該群組有否擴大趨勢，不排除再有更多人感染，未清晰掌握情況前，不宜放鬆邊防及社交距離措施。 他認為現階段可維持復課時間表，因未見涉及青年群組，學生亦不可能長期不上課，但必須妥善安排，以及留意會否出現隱形傳播，以色列復課後大規模爆發的情況應引以為鑑。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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瀝源邨祿泉樓再有本地感染個案，政府公布限聚令將進一步延長14天。被問到應如何平衡港人示威遊行權利，梁回應稱一直認為科學及政治不應混為一談。

本身是世衞傳染病流行病學及控制合作中心創立總監的梁卓偉，聯同另一總監高本恩公布研究結果。梁稱，新型冠狀病毒具「超級傳播效應」，經分析本港千多宗確診個案後，發現兩成帶病毒者會傳染給八成病人，有需要加快及加強檢測檢疫措施，始能有效控制疫情。他建議可提高公私營檢測量，將每日檢測目標增至過萬。

他續解釋，醫管局及衞生署現時日做五千個檢測，兩大醫學院亦有提供協助，料可升至七千個，惟他認為效果仍然有限，相信私營市場仍有檢測空間。他又表明，另需向高風險群組的無症狀人士，包括長者或殘疾院舍職員，及零售業、交通業員工等曝露史高、於社區有密集接觸人士定期進行測試。

他又提醒，現時已全民戴口罩，惟勿以為是靈丹妙藥，呼籲市民切勿一時鬆懈。