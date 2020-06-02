港府研推粵港澳健康碼互認系統　4間私家醫院病毒測試價錢比較

內地和澳門抵港人士須14天強制檢疫措施將於周日（7日）屆滿，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）公布有關措施延長至7月7日。政府正研究與內地及澳門互認的健康碼系統，逐步有序地放寬三地的檢疫措施，預料入境者需要向當局提交病毒檢測呈陰性的健康證明。 現時衞生防護中心免費為有病徵的市民經私家醫生，交回的樣本作病毒檢測，但無病徵者人士如要檢測有否感染病毒，則要自行到私家醫院。《香港01》比較本港多間私家醫院資料，有提供新型冠狀病毒測試包括港怡醫院、荃灣港安醫院、養和醫院及寶血醫院，收費由1,500元至2,000多元起。

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私院新型肺炎病毒 測試價錢比較

目前本港有多間私家醫院提供新型冠狀病毒測試，包括港怡、荃灣港安、養和及寶血。

港怡醫院的24小時門診及急症室和專科門診分別提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」予有需要的病人，最快兩小時可得知結果，費用由1,600元起，另收診金。

荃灣港安醫院提供「鼻咽拭子測試」及「深喉唾液測試」，最快一至兩小時後有結果，費用由1,500至2,270元起，另收診金。

養和醫院為有需要的人士安排「深喉唾液測試」，最快於6至24小時內有測試結果，費用由2,500元起，另收320元的家庭醫學視像診金和320元的遞運費。

寶血醫院提供「鼻咽拭子測試」由2,070元起，最快兩小時有結果，另收診金。

養和醫院為有需要的人士安排「深喉唾液測試」。（資料圖片）

衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處由3月起，免費為經私家醫生交回的樣本作病毒檢測，私家醫生可要求有徵狀或有旅遊史的懷疑病人，提交樣本予衞生防護中心作檢測。

醫學會會長何仲平表示，現時衞生防護中心的免費檢測結果，並不能用作申請豁免強制檢疫，申請人需自行到私家醫院，或經轉介由私家化驗所做病毒測試，私家醫院和私家化驗所收費由1,500元至2,000多元不等。他認為，如果粵港澳推行三地互認的健康碼，進一步豁免通過測試人士強制檢疫的話，坊間對病毒測試需求增加，屆時價格有下調空間。