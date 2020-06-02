新冠肺炎疫情本趨向平穩，但沙田瀝源邨又有本地群組爆發，當局延長限聚令、入境限制、表列處所和食肆的規管措施。本港學生分階段復課安排未有影響，但跨境學童如何復課未有定案。 食物及衞生局局長陳肇始及副秘書長陳偉基今日見傳媒的時候，表示考慮放寬廣東省和澳門有必要往來人士的建議措施，正考慮推出「港版健康碼」，與兩地政府研究互認安排，強調只互認檢測結果，不會互通私隱，但暫未有推出時間表。

入境強制檢疫法例 內地澳門台灣延至7月7日 海外至9月18日

港府正與粵澳研「港版健康碼」互認檢疫 不互通私隱 未有時間表

▼內地使用「健康碼」情況▼

陳肇始說，港版健康碼主要用於出入境聯防聯控，正與粵澳兩地商討措施、測試、實驗室。食䘙局副秘書長陳偉基補充指，健康碼希望能放寬粵港澳三地的限制措施，核算檢測陰性後，有效期14日內出入境毋須隔離。

對於健康碼被質疑私隱、監控的問題，陳偉基說，港版健康碼是以私隱為大前提，只互認檢疫結果，不會互通私隱。細節正與粵澳兩地政府商討，未有推行時間表。

▼澳門及珠海的互認「健康碼」過關情況▼

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港大感染及傳染病中心總監何栢良早前建議政府，可以仿效澳門的做法以健康碼代替檢疫措施；食物及衞生局副秘書長陳偉基昨日（6月1日）在立法會也提及安排，正研究與內地及澳門互認的健康碼系統，初步構想是讓申請者接受核酸測試，有效期為七日，通過者可放寬檢疫條件。

澳門珠海5月起互認檢測

澳門及珠海早於5月11日起，開始互通核酸檢測（新冠肺炎其中一個檢測方法）的結果，並互相認同健康碼，7日內通過核酸測試並持健康碼的人士可以從珠海入境澳門，而毋須集中隔離醫學觀察。

澳門健康碼 分綠黃紅三級

據澳門衞生局介紹指，「澳門健康碼」共分為三個顏色綠、黃、紅，會依申請人填寫的健康史、接觸史及旅遊史作出評分，如為紅色的居民將會轉送到醫療機構評估，甚至住院，而非澳門居民持紅碼或禁入境；黃碼是請自我健康管理。紅色的人士會完成醫學觀察隔離14天或治療後，系統會自動解除其紅色健康碼。

▼沙田瀝源邨群組爆發▼

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內地擴大健康碼監控 杭州研買煙酒扣分

健康碼是內地在2月中開始使用，最初作用分辨人們是否曾患上新冠肺炎，是否患者的密切接觸者等。但杭州則計劃在6月開始永久使用，以隨時監控市民的健康狀況，用戶必須申報姓名、性別、手機、住址，以及支付紀錄等。健康碼將會分成不同顏色，並用根據市民的個人醫療紀錄、體檢結果各等級顏色，綠色為正常健康，紫色或紅色表示危險；如有吸煙便會使評分下降3分、飲酒每200亳升又會下降1.5分等。但如果有跑步達某目標，又可以再加3分等。

胡錫進同憂病情私隱

不過，措施在內地引起爭議，認為健康碼會變成新的監控工具。《環球時報》總編輯胡錫進於上月25日以「健康碼常態化不等於功能擴大化」為題，認為健康碼能夠控制疫情，但不應該對個人的健康加以評分，以保護個人私隱。他批評：「一個人是否心臟不好，血糖不正常，患癌症的風險高，或者染上了某種難以啟齒的疾病，以及他的個人行蹤，是完全有權利不對外公開的。」

高危工作人士自危 怕會遭歧視

另外，健康碼也會根據接觸史作評分，從事養殖和屠宰業、病毒研究甚至是醫護人員亦擔心，未來他們是否會因為較低分而遭社區的阻止回家，是否不能到公共場所等，變相令他們受到歧視。因為在未永久推行健康碼前，已經有商場、辦公室等禁止持非綠色健康碼的人士進出，情況令人憂慮。