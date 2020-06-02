香港中華白海豚數目跌80%　珠三角剩2000條　環團促2024設保育區

根據《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》，中華白海豚被列為「易危」品種，本港附近海域的中華白海豚數目近年亦銳減。環保團體世界自然基金會（WWF）香港分會今日（2日）發布緊急行動計劃，指出現時珠三角一帶水域只剩下約2,000條中華白海豚，香港數目過去15年更下跌80% WWF專家形容，「現時是拯救白海豚最後機會」，並指須兩岸跨境協調，以及收緊規例等。團體又列出多個「核心區」，包括龍鼓洲區、南大嶼山及西大嶼山區等，要求政府2024年之前成立海豚保育管理區，以及將水底噪音納入環境影響評估等。

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WWF今日表示，與多間團體，包括漁農自然護理署、內地環保組織等。WWF海洋保育主任吳嘉怡表示，現時中華白海豚面對多種生存威脅，包括沿岸發展及建築工程等，令白海豚棲息地喪失及退化；另外亦有不可持續、破壞性的非法漁業等亦令食白海豚食物供應不足。

因此WWF推出《中華白海豚緊急保育行動》，希望穩定及恢復珠三角白海豚種群，計劃建議覆蓋白海豚主要棲息地的核心區及緩衝區進行管理，包括劃定大嶼山海豚保育管理區，以將對白海豚的人為干擾和威脅減至最低。