消息：中三至中五跨境生最快6.11復課　教育局促學校招標辦專車　

中三至中五生復課接近一周，但因本港及深圳兩地未能就檢疫制度達共識，2,500名跨境高中生未能回港復課。有消息人士透露，教育局向中學提供的一份資料中，談及中三至中五跨境生復課交通安排，有需要中學可就「點對點」接載跨境生的專車服務進行招標，並建議以6月11日（下周四）為參考日期，故學界估計，中三至中五跨境學生最快有望在下周回港上課。

教育局最新向中學提供的資料中，談及中三至中五跨境生復課交通安排。（資料圖片）

學校需設往返口岸專車 日費數十元

教育局5月20日公布初擬方案，中三至中五跨境生每周一至五上課日，可經深圳灣或福田/落馬洲支線口岸入境香港，毋須強制檢疫14日。為避免不必要社交接觸，跨境學生會乘校巴往返學校及港方管制站。

綜合兩名消息人士透露，教育局向中學提供一份有關中三至中五跨境生復課交通安排的資料，當中包括有意營辦「點對點」專車，往來學校與深圳灣或福田/落馬洲支線口岸的公司名單。初步計劃，車費以每日來回兩程計，由每名乘坐學生自行支付，每日金額約數十元，實際收費以學校與口岸距離而定，愈遠愈貴。

據了解，文件建議，學校就專車服務招標時，考慮以一個月為期（6月11日至7月10日），故學界估計下周四是跨境生最早復課日。消息人士透露，由於跨境生歸家路程較遠，初步計劃安排他們留校、分隔一定位置用午膳後，才坐專車回內地。而專車每日通關時間，為早上6時半至8時半，以及下午2時半至4時半。

新界校長會副主席朱偉林指，該區跨境生不多，加上暫時只屬該區小規模爆發，相信對跨境生復課與否的影響不大。（資料圖片／鄭子峰攝）

新界校長會：祿泉樓爆發對跨境生影響不大



沙田瀝源邨祿泉樓出現爆發群組，會否影響跨境生復課？新界校長會副主席朱偉林指，該區跨境生不多，加上暫時只屬該區小規模爆發，相信影響不大。

身兼北區鳳溪第一小學校長的朱偉林形容，教育局近日已相當積極地與內地部門商討及跟進有關跨境生復課安排，「星期六、日都加緊辦公處理。」他期望中三至中五跨境生成功復課後，高小跨境生也可盡快回校上課，尤其是需要應考升中呈分試的小五學生。

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