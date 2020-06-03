逃犯條例｜3男涉將軍澳聚集被控　有被告投訴被警打至腦震盪

去年8月11日將軍澳有市民聚集及焚燒印有官員卡通肖像的冥鏹，警方驅散時拘捕三名男子，並控以非法集結、阻差辦公等罪。案件今（3日）於觀塘裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。有被告投訴遭警員毆打致腦震盪，另有警員要求他脫內褲並逗其下陰，又稱：「你入到嚟，我要你裸跑都得！」署理主任裁判官徐綺薇應辯方要求，將案件後至8月3日再訊，期間控辯雙方需就申請或反對隱去警員姓名提交書面陳詞，三人獲准保釋。

首被告譚浩義。(林樂兒攝)

3名男被告：譚浩義（25歲，餐廳經理）、楊家盛（23歲，電影製作）及謝至禮（18歲，學生）同被控一項非法集結罪，指他們於去年8月11日在將軍澳浩明苑地下外與他人參與非法集結。譚及楊另各自被控一項阻差辦公罪，謝則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。據了解，控方指譚、楊用鐳射筆照向警長A，使A轉頭避開光束，有礙執勤；而謝就涉攜有一支鐳射筆。

代表楊家盛的大律師吳宗巒投訴，警方制服楊後多次擊打其頭部，以致他出現腦震盪，耳朵亦有明顯外傷。

有被告投訴遭警罵死曱甴

辯方續指楊在將軍澳警署羈留室遭警方羞辱，當時室內有3名穿制服的警員，其中編號為24078的警員以粗口辱罵他，又要他脫掉內褲。楊一度拒絕，惟對方稱：「你入到嚟，我要你裸跑都得！咩叫冇權呀？」楊無奈屈服，該警即出手逗其陰囊，並罵道：「死曱甴！死曱甴！」辯方亦確認該警員並無列在證人表上。

官准保釋金減半

3名被告早前在警署被要求以一萬元保釋。裁判官今批准將金額下調一半，即每人5千元，另要求他們遵守宵禁令、不可離港、每周往警署報到一次及居於報稱地址。

吳大狀在庭外形容，楊鼓起很大勇氣讓他說出被虐經歷，而楊離庭時則以紙巾抹淚。

兩男兩學生涉同日用梳化堵路

另外，4名學生涉於同日在將軍澳廣明苑巴士站外，與他人在道路放置垃圾桶及梳化，同被控一項在公眾地方造成阻礙罪。該案今午於觀塘裁判法院提訊，被告依次為16歲姓趙和17歲姓關的少女，以及16歲姓吳和17歲姓余的少年。他們暫時毋須答辯，案件應辯方要求押後至下月30日再訊，眾人均獲准以500元保釋。

案件編號：KTCC836/2020，KTCC834/2020