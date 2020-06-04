專訪｜豪捐4.6億　退休教師生平曝光　女兒親述父親選公益金原因

新冠肺炎疫情拖垮經濟，慈善機構亦受波及，善款收入大受影響。香港公益金早前收到善長甘錫洪捐出其遺產逾五成，款額多達4.6億元，公益金連續三日在報章刊登廣告，道出曾任教師、海關檢測員及公務員的「甘先生」的故事。 《香港01》記者昨晚（3日）專訪甘老太及女兒甘慧蘭，娓娓道出這位低調富豪的往事。問及甘先生為何會選擇公益金時，甘慧蘭笑説：「爸爸有一日睇電視慈善節目同我講，見呢個節目幾好睇，就呢間啦！」想不到就是因為節目有趣，平時嚴肅的爸爸有了忽發奇想主意；甘太其後又接着說：「其他屋企人冇特別捐錢，就係佢立遺囑嘅時候，決定捐出嚟。我哋屋企人唔多，夠洗夠用就得啦。」 這位樸實的富豪，生前不愛應酬，現時甘太與女兒同住，過千平方呎的單位不見名牌傢俬，部份電器也只是一般內地牌子產品。甘小姐認同爸爸善行，不介意將超過一半的身家捐出來，「啲錢佢嘅，冇所謂啦。𠵱家有媒體注意返呢件事，都會諗起當日爸爸同我哋一齊生活嘅畫面。」

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香港公益金6月3日登報，深深感激「甘老先生」甘錫洪的托付及重若泰山的信任，表示定將他的大愛惠澤香港社群。

甘錫洪不愛應酬 只好友知其家底豐厚

公益金本周一（4日）起連續三日在報章刊登廣告，道出於2018年過身的甘錫洪故事，令外界得悉這位低調富豪的創舉。究竟甘先生是甚麼人？《香港01》記者昨晚到甘家，雖然是億萬富豪，但年過85歲的甘太及女兒甘慧蘭沒有架子，欣然接受突然造訪的記者訪問，道出甘先生的人生。

甘先生認識不少銀行家，有的更是世交，但他從來不愛應酬。他於教育學院修讀一年畢業後，先於海關做檢測工作，其後於李陞小學任教體育科，再轉到民政署工作，當一名普通公務員。除了最好的數位朋友外，身邊不多人知他是一名當年的「千萬富豪」。甘先生的父親在1984年離世，作為家中長子，他回家管理租賃工作，直至母親離世後，才移民到澳洲的布里斯班。

小女兒甘慧蘭説絕不介意爸爸將錢財捐出，認為現時生活安定已足夠。（梁煥敏攝）

表妹做媒人 邂逅港大才女成佳偶

甘慧蘭説，父親為人老實，不愛説笑，小時候住在花園洋房，有工人照顧，但也不覺得是甚麼一回事；成年後亦要外出打工，當一個平凡人，「佢當時真係得幾個朋友係老友記，先來過屋企玩，唔算太多人知道屋企底細。讀書時候唔需要打工，但係讀完書都要正正常常搵份工，爸爸先覺得啱。」

甘太接着說：「真係好低調，以前瑪麗醫院對下啲樓有幾間都係老爺嘅，仲有中環啲商住大廈，灣仔又有大廈，但係好快因為子孫移民賣晒囉！」甘太説老爺是傳統中國人，所有錢財只傳給兒子；丈夫則較均真，會照顧女兒。被問到甘先生以前會否買名牌產品，她説：「佢都係會着普通恤衫，普通貨，最多去觀奇洋服做西裝買Polo恤，我啲手袋衣着都係自己買咋......佢啲生活好簡單樸素，應使得使。」

甘太是上一代的高材生，於名校聖士提反女子中學畢業後，入讀港大英文系，畢業時取得一級榮譽，與賭王何鴻燊親妹「十姑娘」何婉琪是同學，「佢個妹大我10年，當時大住個肚返學，竟然為咗考榮譽學位再返嚟讀書，畀我就會去讀master（碩士）啦！」她畢業後到佛教黃鳳翎中學任教歷史科及英文科，經好朋友、即甘先生的表妹介紹，認識了甘先生。「佢表妹係我同學，最後做埋親戚，都幾得意，諗起當年佢突然成為咗我表嫂，我哋嗰時一齊住喺何東 (港大宿舍)。」

甘太年事已高耳朵不靈光，說起丈夫往事，她説甘先生並不浪漫，但是一名孝順、顧家的男人。（梁煥敏攝）

愛「跑馬仔」入賭場拉角子機 不慣澳洲飲食決回港

結婚後甘太亦秉承財政獨立，公一份婆一份，合力湊大三子女，「我都要畀一半家用。我向來唔理佢，總之佢每個月拎到錢返嚟就得啦！」記者多次問她甘先生是否一個浪漫丈夫，她未有回答，其後說：「佢係老實，孝順，唔去滾，唔花弗，媽媽離開咗先移民。我哋每個禮拜都要陪奶奶睇戲食飯，係大男人啲嘅。」不論是移民澳洲，以及回流香港，通通是甘生的決定，「有啲決定係冇錯嘅，去澳洲真係冇乜嘢做，又冇乜應酬，日日睇電視。香港方便好多，返嚟唔算覺得好多變化。」

問到甘先生日常生活，女兒説，爸爸喜歡「跑馬仔」，不論在澳洲還是香港，每星期也會研究一番；澳洲的生活較悶，因此他會天天研究馬經「買馬仔」，「佢除咗聖誕節同復活節，都會去買馬，有時又去下賭場拉角子機，我就要揸車去送佢返屋企。」

甘太又透露甘生於澳洲曾買入數隻馬匹，算是最大的花費，「我成日都話佢係俾人呃錢，但唔緊要啦，啲錢係佢嘅。佢係小賭怡情，唔會輸晒錢，唔係就冇晒啲錢喇。」及後因為身體大不如前，心律不正，加上吃不慣當地食物， 2006年舉家回流香港生活。

回港後，他終於能夠品嚐心愛的中餐、海鮮，每日到銅鑼灣玉桃軒吃「一盅兩件」為最大樂趣。女兒説，「佢最鍾意都係蝦餃燒賣囉，年紀大唔食得炸嘢，返屋企就鍾意蒸魚，都係普通家常便飯。」甘生又喜歡享受駕駛樂趣，但由於有心臟病問題，及後亦較少外出，多留在家中休養。

女兒：家人不知父親確實有多少資產

2010年，甘錫洪在律師見證下立定遺囑，已下定決心將部份身家捐到慈善機構。甘小姐説：「當時佢有講過會捐錢出嚟，但係冇講係幾多，我哋真係冇乜所謂。其實佢生前冇捐過錢，應該係怕自己老來唔夠使、要問社會攞返。」她又笑言家人並不知道父親確實有多少資產，只知道他捐出來的較留給家人的多。

甘太説：「我哋屋企唔多人呀，都係幾個分身家，夠使夠用就得。當時我陪佢入去簽平安紙，但係之前都冇討論過會捐出嚟。」

問及甘先生對公益金是否有情意結時，甘小姐笑説：「爸爸有一日睇電視慈善節目同我講，見呢個節目幾好睇，就呢間啦！」想不到就是因為節目有趣，令平時嚴肅的爸爸有了忽發奇想的主意。資料顯示，公益金每年都會與無綫電視合辦《萬眾同心公益金》籌款節目。

兩年過去，公益金向公眾道出甘先生生前往事。甘慧蘭想了想後說：「𠵱家的確會諗起好多同爸爸生活嘅畫面，佢帶我哋去食好嘢，又教我做運動，游水四式佢都好叻，又會打桌球，但係我就唔算叻啦！」

一生樸實 要輪候龕位

2018年，當年將屆85歲的甘先生，因為心臟衰竭，於家中感到不適送往律敦治醫院，在睡夢中離世。甘太憶述丈夫平實另一面，「佢真係好樸實，搵醫生都係好簡單又屋企附近普通科醫生介紹嘅，喺中環嘅醫生來講唔出名。我叫佢搵羅嘉瑞（心臟科名醫）又唔肯，佢就係好堅持。」

可見他一生隨意樸實，更想不到的是，甘先生的骨灰仍未放進龕位，要如不少離世港人，輪候一個久安的歸宿。