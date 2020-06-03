富豪捐身家行善　龔如心830億遺產全做慈善　余彭年百億不留後人

香港公益金收到隱形富豪甘錫洪捐出遺產逾五成、約4.6億元善款，成公益金歷來最大的個人捐款。過往香港都有不少商人、慈善家將巨額遺產捐贈予慈善事業，當中最震撼是已故華懋集團主席龔如心，生前立遺囑將830億元資產全捐於慈善；香港巨星李小龍故居業主、有「中國第一慈善家」之稱的余彭年，百億身家全數捐出不留後人；已故影視大亨邵逸夫及妻子方逸華200億遺產，也全注入邵逸夫慈善基金會等。

香港公益金今日（3日）登報，深深感激「甘老先生」甘錫洪的托付及重若泰山的信任，表示定將他的大愛惠澤香港社群。

公益金三日來在報章刊登廣告，指2018年底接到律師行的通知，一位「甘先生」（甘錫洪）在遺囑上寫明，要將其遺產超過一半捐給公益金，令機構成爲甘先生遺產的最大受益人，也成機構有史以來收過最大筆的個人捐款。據廣告所寫，甘先生的子女直至律師宣讀遺囑時，才知道大部分遺產會捐出作公益用途，遺孀甘太則表示沒有多問，夠家用就已經足夠。

一直以來都有富商、名流將遺產捐出作慈善用途，這樣的做法在全球都十分常見。本港歷來也有富商、慈善家如此做，離世後大筆遺產捐出來做善事，不過並非每一個都如甘錫洪家人這樣欣然接受，當中有的引發官非。

方逸華與邵逸夫相愛數十載。（視覺中國圖片）

本港已故影視大亨邵逸夫生前一直熱衷於慈善，1973年便成立邵逸夫基金會，致力於協助教育、醫療和藝術事業的發展。邵逸夫2014年過世後，百億資產由家族信託基金持有，妻子方逸華成為基金主要管理人。2017年方逸華病逝，有傳邵逸夫超過200億的遺產，有一半早已注入基金之中，而方逸華有意將自己的遺產也加到基金中，壯大亡夫的慈善事業。

已故華懋集團主席龔如心的遺產曾經引發不少爭論。（資料圖片）

龔如心出席漫畫節忽宣布盡捐身家

已故華懋集團主席「小甜甜」龔如心的830億元遺產引發世紀爭產案，擾攘接近20年。龔如心與丈夫王德輝在60年代自立門戶，夫妻共同打拼，成功成為本港的地產發展商，晉升富豪行列。其後王德輝兩次被綁架，第一次龔如心以逾千萬美金的贖金贖回，但1990年第二次王德輝被綁架後至今杳無音訊。1999年在法庭宣布王德輝法律上死亡，龔如心與王德輝的父親為了400億遺產對簿公堂，審訊歷時172日，開創本港司法史上民事審訊案最長聆訊時間紀錄。案件初審及上訴階段王先勝，直至上訴至終審法院，龔如心才反敗為勝。

2001年7月28日這日震驚不少人，紮着孖辮的龔如心在香港漫畫節舉行《小甜甜Nina Nina》畫冊簽名會，在這個歡愉日子，她喜孜孜宣佈已立下遺囑，除了預留照顧家中的老人外，其餘皆捐給「華懋基金」作慈善用途，成為本港最大額捐出遺產事件。

2007年龔如心因病去世，生前她曾立下遺囑，將830億元遺產全數回饋公益慈善之用，成立類似諾貝爾獎的中國獎項。龔如心病逝後，作為她生前律師之一的麥至理對外發出聲明，指龔如心遺囑的受益人並非一個慈善組織，以澄清外界臆測，但基於受益人期望保留隱私，故暫不能公開遺囑受益人名字。2007年風水師陳振聰舉辦記者會，自稱為龔如心遺產的唯一受益人引發官非。直至2010年2月2日，香港高等法院裁定由華懋慈善基金勝訴，陳振聰手持的2006年遺囑的簽名是偽造的，並於2013年7月4日涉嫌偽造及行使虛假文書，在高等法院被判罪成，判刑12年，事情才告一段落。據了解，基金正籌備運作。

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余彭年百億身家捐基金會 留下給子孫金句

「時鐘酒店大王」余彭年發跡後，一直熱衷慈善，被稱為中國最大的慈善家，連續三年摘得「胡潤慈善榜」的「首善」桂冠，到2008年累積捐款已超過30億人民幣（約33.5億港元）。他在生前就立下遺囑，將估計逾100億元遺產捐贈「余彭年慈善基金會」作慈善用途，是少有將畢生巨額財富不留後人的超級富豪。曾經在一個訪問中表示，有能力的子孫，沒留錢也有辦法生存；沒能力的，留錢反而害了他。

雖然如此，余彭年2015年逝世後大約半年，其後人便質疑遺囑真偽，一度鬧上法庭，由於遺產涉及慈善，律政司司長亦被列為被告。不過後來余彭年的5名後人後來表明，不再爭遺囑真偽，支持余彭年做善事的遺願。