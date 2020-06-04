港版國安法｜譚耀宗：議員或參選人反對立法　不符擁護基本法應DQ

全國人大會議上月28日通過訂立「港版國安法」，人大常委將會訂出具體法例條例。全國人大常委譚耀宗早前在《紫荊》撰文，無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若反對國安法立法，屬違反《基本法》，應予取消參選資格。 譚耀宗今日（4日）表示，《基本法》列明香港需要維護國家安全，因此對建制內人士有一定要求，反問若反對訂立「港版國安法」，如何符合宣誓擁護《基本法》的要求，認為這是原則性取態問題。譚又指出，DQ反對訂立「港版國安法」議員純民間看法，並非官方意見，「你當我溫馨提示又好，苦口婆心又好」，最終是否要被DQ應交由選舉主任判斷。

譚耀宗在《紫荊》撰文，無論是議員或是參選人，都不應該反對為國家安全立法，若反對國安法立法，屬違反《基本法》，應予取消參選資格。（資料圖片／張浩維攝）

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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譚耀宗接受港台訪問時表示，根據《基本法》104條，相關公職人員就職時必須依法宣誓，效忠中華人民共和國，而訂立「港版國安法」是由國家層面處理，屬全國性問題，因此認為參選立法會人士或立法會議員若反對訂立「港版國安法」便有牴觸，但強調這純粹民間看法，並非官方意見，「你當我溫馨提示又好，苦口婆心又好」。

被問到若只是反對繞過立法會立法，建議由立法會訂立「廿三條」，是否都要被DQ？譚耀宗認為這只是一個拖延藉口，「但係咪要DQ我唔敢講，只係可能唔符合資格，要交由選舉主任做個判斷」。

建制派早前聲稱收集到近300萬個簽名支持訂立「港版國安法」，同時有調查顯示六成受訪者反對繞過立法會立法，譚耀宗認為民調不同提問方式會有不同結果，但認為中央會研究所有細節，而簽名數量是預期之外，重申「港版國安法」只針對少數搞分裂、獨立、恐怖活動人士。