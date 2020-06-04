港版國安法｜黃國健、劉兆佳料月底完立法　或DQ部分民主派候選人

「港版國安法」在5月的人大會議上通過草案，旋即展開具體立法程序。人大常委會工作報告指要「加快推進」立法，令人關注該法案在何時生效。 人大常委會究竟何時審議及通過具體立法方案，並馬上付諸實施，目前仍未有權威說法，《香港01》訪問了全國港澳研究會副會長劉兆佳以及工聯會立法會議員兼行政會議成員黃國健，兩人均預期6月底的機會較大。

劉兆佳料盡早立法 以減少港人不安

目前「港版國安法」未有詳細內容，社會關注法案細節，包括會否影響港人自由、執行部門和罰則等。劉兆佳說：「未有具體條文之前，社會上已出現嚇人的講法，我認為國安法6月底頒佈，可縮減『空窗期』，減少港人的恐慌。」

他表示，反對陣營有不少聲音，社會有不少人猜疑條文內容，港人擔心人權、自由被侵犯。有見及此，為了令香港人安心，他預計北京應會在6月底審議條文，盡快釐清細節。

黃國健認為，如人大常委員在6月底例會上審議通過「港版國安法」具體立法內容，或會以此禁止觸犯國安法的人報名參選立法會。（資料圖片）

黃國健：倘8月底通過 「好多嘢補唔返」

黃國健亦認為，人大常委會在6月底審議及通過「港版國安法」具體立法條文的機會較大，「如果8月底才通過，屆時九月立法會選舉報名程序已結束，未必趕得及DQ觸犯有關法例的的候選人，讓他們入了閘。」

黃國健指，如人大常委會在6月底的例會上通過具體立法草案，便可趕及在7月中立法會選舉截止報名前落實，從而禁止那些觸犯「港版國安法」的人士「入閘」參選，「反之如8月底才立法，時間上很接近選舉，好多嘢補唔返」。故他認為，人大常委會在6月底審議及通過具體立法的機會較大。