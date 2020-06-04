港版國安法｜英國擬延BNO留英期　劉慧卿認為不足　促給予居留權

全國人大會議早前通過「港版國安法」，除了引起香港各界爭議，國際社會亦相當關注，英國首相約翰遜更表示，已準備好延長持有英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期，由現時的6個月增至12個月，並讓BNO持有人可在當地工作，成為取得公民資格的途徑。 民主黨國際事務委員會主席劉慧卿今早（4日）於電台節目表示，英國修改簽證政策仍未有具體操作細節，擔心可能工作一年後，又要暫時返港，形容：「係好嘅開始，但完全唔足夠」，期望英國直接給予居留權。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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劉慧卿今早於港台節目《千禧年代》表示，英國曾管治香港約150年，有道議責任協助港人。她表示，過去雖然有意見認為，如給予持BNO港人居英權，或違反《中英聯合聲明》，但近期英國有法律意見指出，相關說法並不正確。她形容，現時英國計劃延長簽證，「係好嘅開始，但完全唔足夠」，因未有詳細操作細節，港人隨時工作一年後，需臨時返港；又有傳續簽證的收費高昂，促請英國給予居英權。

劉慧卿認為，現時港人自由被剝削，警權過大，甚至連原本今晚舉行的六四燭光悼念集會亦禁止。她表示，港人爭取居英權，只是希望有「救生艇、護生符」，必要時離開香港，而非突然過百萬人擁至英國。