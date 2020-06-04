【六四31】燭光集會首被禁　市民不怕違禁令續出席：絕對唔會忘記

今年是六四事件31周年，警方禁止支聯會在維園舉行集會，但仍有不少人堅持回到這個老地方，悼念當年的死難者。 出席者中，有希望用行動向政權說出真相的戲劇導師，認為港人「退無可退」，已無可懼怕，其母親亦因心痛年輕人過去一年的經歷，決意出席悼念表態。 此外，有六旬婦坐輪椅出席悼念，直言「香港人係出名善忘，但喺呢啲大是大非裏面，係絕對唔會忘記。」

今年是六四事件31周年，警方禁止支聯會在維園舉行集會，但仍有不少人堅持出席悼念。（余俊亮攝）

戲劇導師偕母悼念「愈係打壓，就愈要行出嚟」

於中小學擔任戲劇導師、34歲的胡先生，今年一如以往，偕同母親前來維園悼念六四，亦高舉自家手寫標語，諷刺國家政權噤聲。限聚令當前，警方發出反對通知書禁止維園燭光集會，他認為無礙其出席決心，期望可用行動表態，無畏向政權說出真相，「愈係打壓，就愈要行出嚟。」

他又認為，港版國安法推行在即，更意味「紅線」將加速收緊，「唔好講話下年仲有冇得悼念六四，連下星期變成點都唔知。」胡先生又指，自己熱愛中國歷史，教學時無政治立場，僅旨在教授學生分辦是非及真相，惟港版國安法收窄言論，亦本末倒置，「咁學校教孫中山歷史、六國論、旬子嘅「水能載舟、亦能覆舟」，又算不算顛覆國家？」

他又指，現時的政治環境下，不少學校自我審查，擔心教材內容被批評煽風點火、上綱上線，他自己則不認同，認為應憑良知教學，「我唔會為五斗米折腰，最多咪無咗份工。」不怕失去飯碗，但可擔心他日會誤墮法網？他則直言，紅線一早已在，港人退無可退，「已經無事可懼怕。」

胡生的媽媽同樣身體力行，出席今晚的悼念活動，她指曾猶疑出席與否，但思前想後下仍決定跟隨兒子到場：「擔心今日唔講，以後都無得講。」她又指，過去一年反修例風波，眼見不少年輕人被捕、遭遇不公平對待，非常心痛，亦令她決意繼續表態。

黃女士表示「香港人係出名善忘，但係呢啲大是大非裏面，係絕對唔會忘記。」（梁煥敏攝）

六旬婦堅持出席：無想過退縮

年過60歲的黃女士於下午五時許，由香港仔的家乘巴士到達銅鑼灣，一如20多年來的習慣，到維園參與六四燭光晚會。她表示，除了20多年前因為腳傷不能到來之外，基本上每年不會缺席。

她説，作為一個「老香港人」， 31年前透過畫面看到北京的學生運動，仍然歷歷在目，印象從不模糊，認為悼念活動堅持是必須的，從無想過退縮。今年支聯會被警方發出反對通知書，不允許活動進行，加上疫情持續維持限聚令，會否有一刻曾經想過不參與這場運動時？黃女士説，「我年紀都咁大，而家仲清醒我就要參與，過幾年可能我神智唔清醒想來就來唔到，你哋年輕人都唔驚，我咁大年紀又算係咩呢？」

她又説，已經得到兒子及其他家人的支持，勸她只要安全便好，「佢叫我小心啲，有咩事佢會保釋我。」去年至今社會運動依然繼續，黃直言嗅到當年學生運動的味道，感到不太安心，故此說，「就算有幾大雨幾大風，只要我個輪椅碌得到去，我都會繼續，因為除咗咁，我乜嘢都做唔到。香港人係出名善忘，但係呢啲大是大非裏面，係絕對唔會忘記。」