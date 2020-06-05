DSE 2020｜JUPAS改選截止　浸大動畫競爭最激烈　幼教繼續熱門

2020中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，更改大學聯合招生計劃（JUPAS）課程選擇昨日（4日）截止。 各間大學今日（5日）公布報讀情況，以BAND A（首三志願）計算，浸會大學動畫及媒體藝術專修課程競爭最激烈，平均約55人爭一位，較去年同一階段約48人爭一位更甚。其次為中文大學及教育大學的幼兒教育，分別約49人爭一位及39人爭一位。 JUPAS正式遴選結果將在8月13日放榜。

以BAND A計算，浸會大學動畫及媒體藝術專修課程，競爭最激烈，平均約55人爭一位。（資料圖片）

逾600人爭浸大動畫12個學額

根據八間教資會資助大學提供的資料，以BAND A 計算，競爭最激烈的是浸大「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程，約664人爭12個學額，平均約55.33人爭一位，比起去年約47.64人爭一位更激烈。

截止2020年6月4日，以BAND A計算，2020年JUPAS競爭最激烈的十大課程。（香港01製圖）

其次是中文大學的「教育學士（幼兒教育）」課程，21學額有1,016人爭，平均48.38人爭一位，競爭明顯較去年激烈（2019年同一階段約33.71人爭一位）。第三是教育大學「幼兒教育」，49個學額，有1889人報讀，即平均38.55人爭一位，與去年平均37.53人爭一位相若。

▼八大院校學士課程競爭情況▼

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學友社：同學仍以興趣先行 疫情影響不大



學友社學生輔導顧問吳寶城相信，浸大動畫及電影電視專修課程成為全港最激烈的首位及第四位，與兩課程學額較少，且貼合學生興趣有關,「課程涉及設計及編劇等，比較獨有，其餘課程以技術為主，如果同學曾參與中學校園電視製作，或將來有意成為YouTuber，都會想入讀。」至於幼教繼續深受歡迎，他估計是因幼教收生分數不算太高，卻有助同學將來就業及擁有專業資格，故競爭激烈。

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，若有視像面試機會，應預先測試家中網絡是否穩定。（資料圖片／黃舒慧攝）

若有視像面試機會 須先測試家中網絡是否穩定

受新冠肺炎疫情，本港旅遊、酒店等行業大受打擊，惟理工大學的酒店業管理課程競爭仍然相當激烈，以BAND A 計算，45學額有1,357人競爭，超過30人爭一位。吳寶城認為，反映疫情對學生聯招改選的影響不大，「畢業至少四年後，同學評估疫情未必會有長遠影響，所以選科時仍以興趣先行」。

吳寶城提醒學生，在等候放榜時須留意心儀課程有否安排面試，若屬「網上面試」，學生除了準備面試內容，亦要預先測試家中的網絡是否流暢及環境是否寧靜，以顯誠意，「如果在嘈雜的環境，又或網絡連接不穩定，會反映同學準備不足。」