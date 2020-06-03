DSE歷史科｜不滿考評局繞過既定程序取消試題　中六生求法庭覆核

本年中學文憑試（DSE）歷史科一條涉及中日關係的題目，引發爭議，考評局最終決定取消該試題。一名今年應考歷史科的中六學生，認為特首林鄭月娥和教育局局長楊潤雄，不合法地干擾考評局取消試題，亦繞過既定程序，對考生造成不公，今（3日）向高等法院申請司法覆核，要求推翻該決定。

申請人為盧銘然（譯音），答辯人為考評局。

協助盧申請司法覆核的香港眾志副主席鄭家朗今現身法庭，被問及會否擔心申請覆核延遲放榜時間，及影響到海外升學的學生，鄭回應說，若教育局未有要求或施壓取消該試題，不會引發是次爭議，亦不會出現今次的司法覆核。

認為局方不應理會政治因素

申請書指，考評局作決定前應只考慮相關政策，不應理會政治因素。惟教育局局長楊潤雄和特首林鄭月娥都不合法地干擾考評局的決定，包括特首曾稱試題事件是專業失誤。

雖然考評局公布決定時未有提及教育局的意見，惟申請人認為決定明顯是考慮他們的意見，而這些意見屬不相關的因素。

認為取消試題對考生造成影響

申請人又指，根據考評局前秘書蔡熾昌的說法，取消試題是有既定的機制，惟考評局是次未有跟從相關程序。此外，參加今年DES歷史科考試的考生逾5200人，取消涉案試題對他們造成影響。對於考評局在取消試題後，以兩種方法估算考生可能取得的分數，申請人認為這方法並不公平。

認為局方決定違反《基本法》

申請人又指，局方決定，違反《基本法》第34條和第137條所保障的學術自由。對於考評局指案題目的提問用語欠全面，申請人反指涉案試題的提問，是一般本港歷史科考試的問法。

申請人要求法庭頒令該決定屬不合法和程序失當，並要求下令撤銷有關決定。

案件編號：HCAL1087/2020