明愛專上學院新學年開辦物理治療課程　首年學費7.5萬　設50學額

政府推算未來十年物理治療師人手出現短缺，自資院校均相繼開設物理治療課程，明愛專上學院宣布，新學年將會開辦有關課程，期望培訓專職醫療人才，同時增設人工智能、翻譯科技、幼兒教育和設計新創企業管理學士課程。因應開辦物理治療課程，院方指，已斥資1,600萬增設面積達八千平方呎的物理治療實驗室及現代化的教學設備，為學生提供實習教學；校方亦特別為課程新生提供資助，在扣取免入息審查資助後，首年學費為約7.5萬，並設50個學額。

明愛專上學院宣布，新學年將會開辦有關課程，期望培訓專職醫療人才。（資料圖片）

明愛專上學院今日（5日）宣布，將會新增辦五個學士課程，包括物理治療課程、人工智能、翻譯科技、幼兒教育和設計新創企業管理學士課程，所有課程已獲學術及職業資歷評審局認可，以及行政長官會同行政會議批准。校方表示，已斥資1,600萬元增設面積達八千平方呎的物理治療實驗室及現代化的教學設備，為學生提供實習教學。

為今年入學物理治療一年級生提供42,500元資助

一般四年制的自資院校物理治療課程會較為昂貴，在未扣取政府資助下，每年學費可達十幾萬，現時明專的物理治療課程尚未列入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）資助。校方表示，考慮到修讀物理治療課程學生的經濟負擔，扣除當局免入息審查資助計劃的補助後，明專指，將特別為今年入學的物理治療一年級學生提供42,500元資助，學生獲得的總資助金額，將相當於SSSDP相關課程資助，實際繳交的學費大幅減少達50%。2020/21學年SSSDP實驗為本的課程資助金額為74,600元。

另外，明愛白英奇專業學校亦增設健康護理高級文憑課程，分別設有兩年全日及三年兼讀制，方便在職人士進修。課程已納入SSSDP資屑，學生可獲得37,300元資助。

明專：非常有信心4年後能獲認證 達國際水平

明愛專上學院物理治療學實務教授梁兆麟表示，目前課程尚未取得物理治療師管理委員會的專業認證，按照申請程序，委員會須持續每年審批課程，檢視課程的師生比例、儀器設備、學生表現等，通過四年評審後才可獲得認證，讓畢業生取得執業資格。另外，院校亦會申請國際物理治療師聯盟的認證，若四年後取得認證，代表達到國際水平。



梁兆麟表示，校方已斥逾千萬翻新舊校舍的課室，增設七間物理治療實驗室，並引入尖端儀器設備；首年已聘用3.3位全職教員，並會按年增加以符合1:15的師生比要求，故非常有信心未來可取得專業認證。

對於在自資院校界別，東華及公大均已開辦物理治療課程，梁兆麟坦言存在競爭，但認為院校間可互相協作，認為明專在課程上除傳統的醫院物理治療教學，更特別重視社區物理治療，配合政府長遠的保健政策，相信對學生具吸引力。