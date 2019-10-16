公大2020年推物理治療課程　4年學費64萬元　首屆畢業前料獲認證

政府推算未來10年物理治療師出現人才荒，公開大學將於2020/21學年推出物理治療學4年制本科課程，首年學額為40個，每年學費為16萬元。不過，目前課程尚未取得專業認證，公大物理治療學系系主任曾偉男表示，物理治療師管理委員會將於11月成立專業委員會負責評審該課程，並會每年持續檢視課程的師資、師生比例、儀器設備及教學質素等。他指，以其過往的管理課程經驗，非常掌握評審準則，有信心課程評審達標，在首屆同學畢業前取得認證。

公大物理治療學系系主任曾偉男表示，明年推出物理治療學課程，首年學額為40個。（胡家欣攝）

課程每年約13萬元 主打肌腱骨骼物理治療

食物及衛生局於2017年發表檢討醫療人力規劃檢討報告，推算2030年將欠900多名物理治療師，繼東華學院於上學年推出物理治療學課程後，公大亦於2020/21學年推出相關課程以滿足人力需求。

公大物理治療學系系主任曾偉男表示，4年制的課程會平衡科研、教學及實訓，課程亦會包含心肺、神經康復及肌腱骨骼等物理治療學習範疇。他指，本港人口老化問題嚴重，例如中年及年長人士普遍面對膝關節退化等問題，置換人工關節後如何配合物理治療康復、以運動訓練防止跌傷等，皆是社會未來的服務需求，故公大課程會主打教授肌腱骨骼及運動治療的認知與訓練。他續指，由於本港對物理治療師供不應求，故畢業生前景理想，現時物理治療師起薪點可達3萬元。

公大物理治療學課程首年學額為40個，每年學費為16萬元，扣取約3萬元政府資助，每年學費約13萬元，而大學正申請2021年的指定專業界別課程資助計劃。不過，目前課程仍未取得物理治療師管理委員會的專業認證，課程需要通過4年評審才可獲得認證，以讓畢業生取得註冊執業資格。

曾偉男曾為理大康復治療學系副系主任，亦是物理治療師管理委員會主席，掌握課程的評審準則，有信心公大課程可取得專業認可。（胡家欣攝）

課程師生比將為1:12 學生須簽協議承擔風險



身兼物理治療師管理委員會主席的曾偉男表示，委員會將於11月設立專業評審委員會負責審批公大課程。他指，自己並非相關委員會的成員，但過往曾擔任理大康復治療科學系副系主任，有領導及規劃物理治療學課程的經驗，熟悉專業評審認證準則。

曾偉男指，委員會在物理治療學課程推出後，會每年持續檢視該課程的師資、師生比例、儀器設備及教學質素等。他指，最難通過的一關是師資素質及比例，目前師生比要求為1:15，公大課程師生比將會是1:12，校方正逐步增聘教學團隊，包括研究、臨床專家及教授級人員，預期明年前可聘請4名教員，2023年擴足至14人。

另外，位於公大護理學院新校舍將於2020年落成，曾偉男指，屆時物理治療學系的教學空間有約5,200平方呎，可為每位學生提供足夠的學習空間，又計劃在校園開設物理診所，以供在學生實習訓練。曾指，相信有超過九成機會可取得認證，但同時指出，評審委員會亦會審視學生對課程理論認知及臨床應用的情況，故校方會向入學新生清楚解釋，並會簽定協議以知悉責任及風險。