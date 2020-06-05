環境及自然保育基金推「環保友」FB及IG專頁　冀市民參與環保活動

今日（5日）是世界環境日，環境及自然保育基金於今日推出「環保友」Facebook及Instagram專頁，推廣基金資助的項目。當局表示，希望可提供平台讓環保基金的受資助機構宣傳及發放項目相關訊息，並促進機構之間的交流和合作。市民亦可透過專頁與環保基金及其受資助機構互動，以及參與「環保友」專屬活動。

環境及自然保育基金於今日推出「環保友」Facebook及Instagram專頁，推廣環保基金資助的項目。（「環保友」FB截圖）

環境及自然保育基金表示，相關專頁會分享各類環保資訊和受資助項目的成功故事，讓市民更深入了解環保基金及其受資助機構的工作，提升大眾的環保意識。當局又表示，希望「環保友」的分享，有助香港的復蘇過程結合環境及自然保育，邁向可持續發展。

環保基金為本港的非牟利機構，包括大學、學校、社區組織和環保團體等提供資助，以支持推行綠色項目和活動。項目按其性質劃分為環保教育和社區參與項目、社區減少廢物項目、環保研究、技術示範和會議項目，以及自然保育管理協議計劃。環保基金自成立以來，已資助超過5,500個與環保和自然保育有關的項目和活動。

當局指市民可透過專頁與環保基金及其受資助機構互動，以及參與「環保友」活動。（資料圖片）