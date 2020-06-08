醫管局「HA Go」應用程式推新功能　預約普通門診　設照顧者模式

醫管局去年12月推出流動應用程式「HA Go」，提供一站式流動平台讓求診者查閱、預約專科門診，以及透過應用程式繳費等。「HA Go」將於今年第三季推出更多新功能，擴大預約服務至普通科門診，新增照顧者模式，病人可以邀請親友協助使用程式。 市民下載程式後可瀏覽一般醫療服務資訊，例如在新型肺炎下的門診安排，而經確認身份、啟動個人化帳戶後，可進一步查閱預約紀錄、藥物資料等，獲取個人化的資訊。

市民需要在程式輸入個人資料，以程式發出的二維碼，親身到醫院設有標誌的啟動站，出示身份證核實才可啟動個人帳戶。

需親身到醫院啟動站核實身份

為了讓病人和市民容易掌握、管理醫療健康資訊，醫管局推出流動應用程式「HA Go」。市民透過程式可獲得醫療服務資訊。啟動個人化帳戶後，更可查閱在醫管局醫院或門診個人預約紀錄、藥物資料，支付醫院賬單，預約專科新症，按照處方進行復康練習等。

市民需要在程式輸入個人資料，以程式發出的二維碼，親身到醫院的啟動站，出示身份證核實才可啟動個人帳戶，使用「HA Go」個人化的功能。醫管局鼓勵市民先行下載程式，填妥資料，到醫院或門診持二維碼和身份證啟動個人帳戶，確認身份和啟動程序在一分鐘內可完成。

研究利用「HA Go」設視像診症

現時市民需要親身到專科門診預約新症，不像普通科門診設有電話預約服務。因此「HA Go」先提供專科門診新症預約功能，市民可在程式查閱預約紀錄、取消預約，在聯合醫院試行先導計劃下，更可在程式內申請延期覆診。而預計今年第三季「HA Go」將推出新功能，讓市民預約專科門診，涵蓋服務範圍更廣。

「HA Go」亦會新增照顧者模式，病人可以邀請最多10個親友協助並使用部分的帳戶功能，包括查閱預約紀錄和支付醫院賬單，照顧者模式同樣會今年第三季推出。

另外，醫管局正研究利用「HA Go」設視像診症，病人或可在手機接收診症提示後，即時打開啟動程式和醫生視像診症。「HA Go」現時提供影片，並會適時提醒病人出院後做日常復康練習，醫管局將會新增為認知障礙患者而設的遊戲，醫管局又希望將「HA Go」服務覆蓋至小童。

醫院管理局高級醫療信息經理馮起（左）說，專科病人對「HA Go」表示歡迎。

截至5月，「HA Go」有約10.7萬下載次數，而啟動個人化帳戶、完成身份確認人數有約4.6萬。對於下載次數和啟動個人帳戶人數有落差，醫院管理局總行政經理（醫療信息）彭育華表示，「HA Go」在去年12月推出，估計疫情導致較少人親身到醫院確認身份和啟動帳戶，她呼籲市民覆診時可以一併啟動帳戶，將來會考慮增加啟動站。

醫院管理局高級醫療信息經理馮起說，專科病人對「HA Go」表示歡迎，目前最多人使用程式查閱藥物資料和預約紀錄。長遠而言，彭育華期望市民透過生活中最密切的手機，持續妥善掌握個人醫療健康資訊，即使市民看私家醫生，亦可以將過敏藥物紀錄等資料清晰告知私家醫生，程式有助完善整體醫療保健。