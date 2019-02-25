【醫療超級APP】糖訊通e藥通　醫管局14個APP整合變HA Go七月試用

「糖訊通」、「i-Easy依時」、「造口護理通」、「喜程」、「髖健通」⋯⋯這些全都是醫院管理局的手機應用程式（APP）。目前由醫院管理局、轄下公立醫院及醫療機構推出的APP多達14個，每個功能不同，病人有不同需要，便要下載不同應用程式，十分不便。醫管局近日向區議會表示，正開發一個名為「HA Go」的一站式手機應用程式，整合現時各應用程式服務，方便市民使用，並計劃在今年7月試用。

14個應用程式 部分內容重覆

醫管局轄下公立醫院及醫療機構推出的手機應用程式，包括「糖訊通」、「i-Easy依時」、「造口護理通」、「喜程」、「髖健通」、「九龍醫院一鍵通」、「預約通」、「威院一路通」、「威院急病先phone」、「HK Blood」、「e藥通」、「病人組織一覽」及「mSHR」及「醫管局與你」，一共14個。

不同手機應用程式分別處理病人用藥、病徵資訊、覆診提示及支付功能等功能。部分應用程式功能更會重覆。例如，「醫管局與你」提供全港公立醫院和診所的聯絡資料、醫療收費、急症室、預約手術及專科門診新症的輪候時間等內容。「預約通」亦能遞交專科門新症預約的申請，及查詢專科門診新症輪候時間。

醫管局共推出14個手機應用程式，部分功能程式。（網站截圖）

7月試用 需實名登記

中西區區議會文化康樂及社會事務委員會近日（2月21日）舉行會議，醫管局代表到場簡報「HA Go」的內容。

醫管局指自2011年起陸續推出不同程式，有收到坊間的意見。正在開發的「HA Go」，可查閱個人病曆、預約紀錄等資訊，提供手機轉帳的繳費服務，及附有舊用十多個程式的下載連結。用戶需實名登記並登入方可使用程式，病人及持香港身分證的市民在首階段可登記，局方計劃在第二階段家屬及照顧者也可使用。局方又期望程式長遠可提供預約普通科門診服務及詳細個人藥物資料。



局方指目前已有病人組織試用程式，今年7月會推行先導計劃，在各大醫院試用程式。「現時是服務高峰期，前線同事壓力大，所以程式會在流感季節後推出，同時加派人手、臨時招標同事負責。