國歌法｜學生侮辱國歌如礙校運作、破壞同學關係　楊潤雄：可報警

《國歌法》於周四（4日）立法會三讀通過後，將於下周五（12日）刊憲落實。教育局局長楊潤雄今早（6日）出席商台節目《政經星期六》時表示，局方正制訂學校通告，亦會研究在課程不同部份加強國歌教育、補充教學資源和教師培訓。他於節目後稱，現時國歌已納入中小學課程，故不會特設一科教授。楊指，教師應協助學生認識及尊重國歌，未能做到是違反專業，若然教師行為「好大件事」，校方可以報警；若學生侮辱國歌，楊則指首要是教導學生，但倘情況嚴重到超過校方處理能力，同樣可報警協助。

教育局局長楊潤雄今早出席商台節目《政經星期六》時表示，局方正制訂學校通告，亦會研究在課程不同部份加強國歌教育、補充教學資源和教師培訓。（資料圖片）

教師侮辱國歌是違反教師專業 校方可報警

《國歌法》通過後將於下周五刊憲落實，教育局局長楊潤雄今早出席商台節目《政經星期六》時表示，目前國歌教育已納入中小學課程，教授學生奏唱國歌及禮儀、尊重國歌的態度、國歌的歷史與意義等。楊形容，國歌是擁有14億人口國家的代表及精神，背後亦是代表國家共同體，需予以尊重，即使不滿政府，亦不應該在奏唱國歌時表達。

楊潤雄在節目上及接受傳媒訪問時表示，作為教師應協助學生認識及尊重國歌，若然未能做到，甚至影響學生，是違反教師專業，校方可視乎情況決定如何跟進，「如覺得大件事到要報警，我覺得可以。」若學生侮辱國歌，楊潤雄表示，學生目前處於學習階段，仍未成年，會以教導為先，「會盡力改變，罰都係一個方法」，但倘行為嚴重到影響學校運作，甚至破壞與同學之間的關係，「超出學校可以處理，可尋求執法機構的幫助。」他表示，過往學校處理學生違規行為如偷竊、衝突等，可視乎情況而報警，故國歌法的處理原則亦是相同。

談及國家安全教育，楊潤雄相信不僅於學校推展，整個社會都需要認識國安法對香港的重要性。他指，局方料會製作資料、材料，讓學生認識國安法條例、法例精神，「唔會容易受人影響，誤墜法網。」

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