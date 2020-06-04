國歌法三讀｜梁君彥批泛民阻撓審議 ：延長會議無意思

立法會三讀通過《國歌條例草案》，會議期間，兩度有民主派議員潑異味液體，會議一度暫停近4小時，恢復會議後，立法會主席梁君彥直接交由官員發言並進行表決，民主派議員就離席及高叫口號。 梁君彥會後見記者，指自己為《國歌條例草案》預留30小時審議，亦早已預告官員要在下午5時發言，強調是按程序主持。他又批評有議員一方面批評他預留的審議時間太少，另一方面又多次阻撓審議，顯示他們並非認真想審議草案。梁君彥又提到上星期的會議亦發生同類型行為，導致會議暫停逾5小時，嚴重阻礙會議進行

梁君彥批評有議員一方面批評他預留的審議時間太少，另一方面又多次阻撓審議，顯示他們並非認真想審議草案。（羅君豪攝）

梁指，今日有好幾位議員包括朱凱迪、陳志全、許智峯等人，先後在今早及下午的會議上灑潑不明臭氣物體，指有關滋擾行為極不檢點，導致會議暫停約4小時，最終會議要轉去會議室一繼續。

梁君彥指，事件中有七名工作人員受影響，所產生的衛生問題更令人擔憂，對幾位泛民議員的所作所為予以最強烈譴責。

秘書處就今日事件報警處理，梁君彥指行管會規定若然有職員受傷需要報警處理，有工作人員被不明物體濺中，全身衣物需要更換，因此需要報警。另外泛民議員的行為亦涉嫌妨礙議會進行，屬刑事案件。

被問到為何要於今日內急於通過國歌法，梁君彥指他早已預留30小時審議時間，議員要如何運用是他們的選擇，「上星期已經用5小時清理，如果他們再繼續潑有惡臭的不明物體，後果是知道的。」指議員用不同方法阻撓草案審議，若繼續延長會議時間並無意思。