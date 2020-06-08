興德學校改名「圓玄學院陳國超興德小學」　校長：向直資水平出發

屯門興德學校2017年被揭有影子學生及校政問題，時任校長陳章萍離職後，接任的蕭麗珊亦捲入負面新聞，最終辭任。辦學團體圓玄學院其後聘用有豐富教學經驗的前資助小學校長會主席賴子文，出任興德校長。 上任近一年，興德學校校董陳立志、校監湯修齊與校長賴子文接受《香港01》專訪時透露，學校已獲教育局批准易名，將在2020/21新學年改名為「圓玄學院陳國超興德小學」，並宣布學校將向「直資水平」出發，校內設施、學術及課外活動上皆有大革新。

興德學校在校政風波後，圓玄學院與原有辦學團體簽訂合作協議，派員加入校董會，而圓玄主席陳國超則分兩年，在2018至2020年間，捐出100萬元予興德發展。

新校徽將保留象徵三村的三個紅心標誌

興德學校校監湯修齊透露，教育局早前已正式批准興德改名為「圓玄學院陳國超興德小學」，新校名將於2020年9月新學年起生效。興德辦團原為屯門泥圍、順風圍及鍾屋村三村合辦，湯修齊說，改名一事亦獲兩名留任校董同意。為尊重興德學校歷史，新校徽保留象徵三村的三個紅心標誌。

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校內教學團隊九成為舊有班底 至今沒老師請辭

賴子文入主興德一年以來，學校負面新聞可算是絕跡。資深傳媒人兼興德學校校董陳立志透露，興德成立了「救火隊」，跟進所有接到的投訴，有需要亦會向教育局報備，同時加強校內溝通，各方努力下才令興德有徹底轉變。賴子文形容，校內教學團隊團結，至今沒接到老師請辭，目前校內老師「班底」中，有九成人是舊有班底，感謝他們在停課期間合力想出「奇招」，為全體學生重新分班，迎接復課（詳見另稿）。

賴子文說，對興德發展充滿信心，更透露升小派位結果公布後，即接到家長致電申請「叩門」入讀，相信是興德漸漸得到家長認同的表現。

將向「直資水平」發展 集中提升校內英文語境

賴子文另透露，未來興德會向「直資水平」發展，首階段集中提升校內英文語境，包括與大學合作，安排英文系學生到校舉辦活動，長遠會增聘外籍老師；學校同時會為學生購入網上練習，以獎勵計劃吸引同學每日自學及朗讀英語。

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未來可借用嶺大泳池及草地足球場上課

配合STEM發展，興德校舍將會有大翻新。賴子文透露，該校將翻新實驗室，加裝更先進設備及申請牌照，讓學生在科學堂上可做更多實驗；另與中移動合作，推「智慧校園」，讓學生學習編寫程式，控制課室內的冷氣、窗簾及燈光，調節溫度及濕度等。他期望可培養學生對科學的興趣，有助將來銜接中學課程。

課外活動方面，賴子文說，校內有逾百項課外活動，學生可隨時轉換興趣班，尋找真正興趣作長遠發展：「我們的辦學宗旨不是要發展好一間學校，而是想幫助學生有良好的個人發展」。長遠興德會否發展為直資學校仍屬未知之數，但賴子文笑言，興德可借用嶺南大學的泳池及草地足球場，是不少直資學校都沒有的配套。