復課｜跨境生未及歸隊　興德學校按本地、跨境重新分班追進度

繼中三至中五生上月27日復課後，小四至中二今日（8日）亦正式復課，但跨境小學生實際何時可返港上課，仍是未知之數。 停課期間，不少學校以網上取代面授課程，位於屯門的興德學校亦不例外，惟校內約兩成學生因網絡等問題幾乎沒有學習；此外，該校亦有約兩成學生屬跨境生，惟小學跨境生何時能返學上學亦未有定案，該校校長賴子文透露，為方便跟進學生學習，教學團隊想出「奇招」，復課後將以「本地」及「跨境」重新分班，本地生由一位老師面授課堂，而跨境同學則由另一位老師同一時間、實時透過校網繼續網上教學，若日後跨境生能返港上課，跨境生亦會「自成一班」以配合學習進度。 暑假前，全校會進行一次不計分測驗，評估學生學習情況，作下學年分班依據。

興德學校校長賴子文感激老師疫情期間盡心盡力，不但負責電子教學及與學生保持聯絡，更樂意配合為所有同學重新編班，方便復課後的教學。（黃舒慧攝）

疫情突襲，殺全港學校一個措手不及。興德學校校長賴子文憶述，停課初期家長、學生及老師經多番嘗試後，決定以內地毋須「翻牆」、本地同學不用下載程式的學校網頁，作為停課不停課的主要平台，不論是工作紙、筆記、實時課堂連結、教學影片及實時課堂錄影，都一一可在校網內找到。

停課期間 約兩成學生因網絡問題幾乎沒有學習

功夫做足，亦難確保所有學生可按時上課及按進度學習。賴子文透露，該校逾六成學生依足時間表上實時課堂，惟他估計，約兩成學生因懶散或網絡接收不佳等原因，停課期間幾乎沒學習，而電子學習效率亦會與面授課堂有差距，預計學生整體學習進度只有原來約六成。

小學跨境生復課日未定，賴子文說，為方便教學安排，老師合力想出「奇招」，決定為全校學生作一次特別「分班」，按本地及跨境生分班上課，當本地生恢復面授課堂時，未能免檢疫回港復課的跨境生可繼續電子實時學習。一方面方便老師支援跨境生或安排補課，另一方面避免學生缺課，令教學進度差異太大的情況。

將設一次不計分學科測驗 以作下學年分班依據



而在本學年完結前，該校將進行一次不計分的學科測驗，了解學生學習情況，作下學年分班依據：「如果評估顯示整體慢咗，我哋唔急，唔想老師水過鴨背教完就算，可以下學年攤開追，但如果個別同學慢、有學習差異，我們會有特別支援，安排補課。」

他指，該校會延遲兩周放暑假，最終本學年未教畢的課程，會延至下學年教授，至於小五呈分試亦定在九月底進行，讓學生有更多時間準備。

興德學校將易名為「圓玄學院陳國超興德小學」



興德學校2017年被揭多項校政問題，接任校長蕭麗珊未能平息老師派系之爭，最後亦因捲入醜聞辭任。至去年，最終由前資助小學校長會主席賴子文「接棒」，出任興德校長。

回顧過去大半年在興德的工作，賴子文訪問期間至少兩次為校內老師「平反」，他強調，「老師班底基本上沒大轉變，他們都有心、有能力，只是之前士氣較差」，他感激老師疫情期間盡心盡力，忙於電子教學下，仍樂意為學生重新編班。

他透露，教育局早前已獲准興德更改校名，2020/21學年興德將以「圓玄學院陳國超興德小學」命名，校服、校徽亦有新面貌。（詳見另稿）